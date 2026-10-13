Премиерът Румен Радев излезе с позиция по ударения кораб край българските брегове тази нощ. Той потвърди известното вече, че атаката е на ръба на българските териториални води и заяви, че корабът е бил собственост на Украйна. Премиерът изрази възмушение, осъди атаката и съобщи, че ще извика за обяснения руския посланик Елеонора Митрофанова.

И тази вечер Република България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на кораб в Черно море. В 01:30 часа е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага реагира: корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда, съобщи министър-председателят в профила си във "Фейсбук".

Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства; екипаж на гранична полиция е спасил целия екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е "Челси 3", плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украйна, обясни Радев.

Екипажът на кораба е успешно транспортиран до пристанище Варна, а на петима от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки наранявания.

Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са: нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте.

България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите срещу 3 кораба. Така че да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Ще продължим да искаме и да настояваме и за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.

Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова.

Само преди минути, по време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има 1 спасен член на екипажа

Дир.бг