Премиерът Румен Радев излезе с позиция по ударения кораб край българските брегове тази нощ. Той потвърди известното вече, че атаката е на ръба на българските териториални води и заяви, че корабът е бил собственост на Украйна. Премиерът изрази възмушение, осъди атаката и съобщи, че ще извика за обяснения руския посланик Елеонора Митрофанова.
И тази вечер Република България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на кораб в Черно море. В 01:30 часа е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага реагира: корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда, съобщи министър-председателят в профила си във "Фейсбук".
Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства; екипаж на гранична полиция е спасил целия екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е "Челси 3", плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украйна, обясни Радев.
Екипажът на кораба е успешно транспортиран до пристанище Варна, а на петима от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки наранявания.
Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са: нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте.
България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите срещу 3 кораба. Така че да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Ще продължим да искаме и да настояваме и за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова.
Само преди минути, по време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има 1 спасен член на екипажа
Дир.бг
Коментари
Анонимен
"на ръба на българските териториални води","ръба"е на 12 мили,17 мили са международни води,за какво ще се обяснява Митрофанова,когато съд е ударен след"ръба",може и трябва да се иска обяснение,защото е нарушение на границата ни,ето това е истински повод за привикване.
Анонимен
Мутрафонуфсъ ще му набие канчето с кеф.
Samo Bsp
Вика Митрофанова изут, леко наведен, готов да го поеме.
Анонимен
Смях. Ще викат посланика да дава обяснения. И какво може да ви каже посланика? Привикайте министъра на отбраната на РФ, той със сигурност знае кое как. Нали сте много смели и дръзки, извикайте го и му се накарайте едно хубаво, повече да не прави така! :)))
Mind ill
До това води безгръбначната политика на снишаване. Удариха два кораба в ИИЗ на България - Мунчо си зарови главата в пясъка. Сега атакуват кораби непосредствено до териториалните води, следващата цел може да е на сушата. Русия ни е обявила за вражеска държава и е крайно време да вземем мерки.
Анонимен
Пак за тях гласувайте, или за другото недоразумение Йотова
Анонимен
13.10.2026 09:02 Ами хайде,да обявят мобилизация,ама кого и за какво ще го мобилизират,а ти специално с какво ще се включиш,с клавиатурата ли,физически,с практически познания,психически устойчиви и най вече истински патриоти не можеш да събереш в една шепа,то и под кое знаме ще застанат,пък ти си тръгнал да се дърлиш,оръжие няма бе човек....,"бранителю"!
09:53
Типичното мислене на човек без капка национално достойнство. Оръжие и съюзници има, липсва ти само българско самосъзнание, дупедавецо.
Анонимен
Ще кажа на бати! Какво оръжие имаш и кои са ти съюзниците бе достойния? Що не отидеш да се бориш срещу ватенките, ами мрънкаш тука във форума като ощипана мома. Щот си пъзльо.