Всички 15 моряци от кораба "Челси", ударен от три дрона на 17 морски мили от брега срещу Бяла, са спасени, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков. Шестима от тях са пострадали, като петима са с леки наранявания, а един е обгорял, но леко, уточни той, цитиран от БТА.

След като сигналът за атакувания кораб е подаден около 2 часа през нощта, екипажът е евакуиран с катер на "Гранична полиция", а моряците са пристигнали на Морска гара във Варна около 7:30 ч.

Петима от тях са транспортирани в Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Анна" с леки травми, а един - във Военноморска болница, с леки изгаряния, уточни БТА, като цитира Смърков. От екипажа 7 души са украинци, а 8 са азербаджайджанци. Корабът е бил празен, без товар и е пътувал от Турция към Молдова.

"Постъпи информация за още един кораб, който пак в близост до териториалните води на Република България е бил атакуван в близост до Крапец, каза още Смърков. По първоначална информация корабът е потънал. Има спасени хора от екипажа", каза Смърков, който по-рано съобщи, че оцелелите са четирима.

"Наблизо имало друг кораб, който спасява хора от екипажа, някъде около четирима души до този момент е информацията", каза още Смърков и уточни, че те са още на море и не се знае къде ще бъдат транспортирани. Той добави, че все още е откъслечна информацията за втория инцидент в Черно море на ръба на нашите териториални води.

Според информация на "Маритайм" спасените са петима моряци.

Извънредно рано сутринта премиерът Румен Радев свика заседание на Съвета по сигурността към МС.

"Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте", каза той.

Радев заяви, че ще извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова. До този момент българските власти не предприемаха подобни ходове, тъй като обясняваха, че няма останки от дронове при първите два удара на 6 октомври, когато един кораб потъна и никой не оцеля, а моряците от втория, общо 18 бяха спасени. Освен това предишните две атаки с дронове бяха на 70 мили от нашите брегове, докато сега са на 17-18 мили - само няколко от морската ни граница, която започва от 12-тата миля.

Дир.бг