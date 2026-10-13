През задния вход посланичката на Русия у нас Елеонора Митрофанова дойде и си тръгна от сградата на Министерския съвет.

Срещата й с премиера Ръмен Радев продължи по-малко от час, предаде Нова тв.

"По време на срещата министър-председателят подчерта, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия" - обявиха от правителствената пресслужба впоследствие.

"Посланик Митрофанова заяви от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна" - четем още.

Радев подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината.

Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас - съобщава още МС.

По време на разговора премиерът Радев подчертал, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Повод за привикването й в МС станаха новите атаки с дронове срещу два плавателни съда в Черно море - този път - още по-близо до териториалните води на България. Те идват след като в началото на месеца два други кораба - в икономическата зона на България, бяха ударени от дронове. Правителството отказва да посочи Русия като виновник - нямало доказателства. Останки от дронове не бяха открити миналата седмица.

ClubZ