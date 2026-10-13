Обвинената заедно с още петима души за източване на над 3 милиона евро от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации проф. Мариела Генева-Попова е подала оставка от ареста като декан на Медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив и като ръководител на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Свети Георги". Това съобщиха от двете институции, циирани от БНТ и БТА.

Постъпката й беше очаквана, но и от университета, и от болницата обявиха, че нямат основание сами да я освободят, което предизвика вълна от възмущение. Оставката е приета незабавно, казаха сега от факултета.

Генева беше задържана при мащабна акция на МВР на 5 октомври, а два дни по-късно съдът я остави за постоянно в ареста.

По време на заседанието лекарката, която направи пълни самопризнания, поиска извинение от колегите си и цялото медицинско съсловие.

Тя и останалите петима са обвинени за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации и прегледи за над 3 млн. евро, като именно професорката бе посочена като организатор на престъпната схема.

Обвинението твърди, че зетят на Генева - Адриан Белов, който е счетоводител, е осъществявал връзката между Медицински център "Артмед", свързан с нея, и Клиниката по ревматология. Според разследващите обвиняемите са подменяли кръвни проби на пациенти във влошено състояние с проби на здрави санитари, за да се разчистят легла за следващи пациенти. Вписвани са като хоспитализирани роднини и служители в клиниката.

Тя е проверявана многократно, без тези нарушения да бъдат установени. С различни номера клиниката е успяла за 3 г. да отчете 24 000 клинични пътеки при леглова база от 49 легла.

Дир.бг