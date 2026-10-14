Първият сняг за есенния сезон заваля на Витоша късно снощи, като районът около хижа "Алеко" побеля. Снеговалежът започна във вечерните часове, а кадри от уебкамерите в планината показаха образуването на тънка снежна покривка.

Кадри от уебкамера, публикувани от Meteo Balkans около 21:05 часа, показват побелелия район пред хижата, която се намира на около 1800 метра надморска височина.

Снеговалежът е резултат от застудяването, обхванало високите части на планината. Температурите в района на "Алеко" са се понижили до около 1-2 градуса, като при тези стойности валежите периодично преминават от дъжд в мокър сняг.

Заради температурите около нулата образувалият се снежен слой е влажен и нетраен. Видимостта също е ограничена от гъста мъгла. В по-ниските части на Витоша валежите остават предимно от дъжд.

Мокър сняг вали в района на проходите Превала, Рожен и Пампорово, съобщиха от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Валежите са със слаба интензивност, като снегът не се задържа върху пътните платна, предаде БТА.

В курорта Пампорово вече се е образувала снежна покривка от около два сантиметра, каза за БТА дежурният в Планинската спасителна служба. Температурата на въздуха е нула градуса, продължава да превалява слаб сняг. Времето е тихо, без вятър, но условията не са подходящи за планински туризъм, обясниха от планинската служба.

Условията за туризъм в планините са лоши, казаха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Има мъгла, а в най-високите части на Стара планина има силен вятър. На над 1800 м надморска височина има лека снежна покривка. Туристите трябва да бъдат изключително подготвени, допълниха от спасителната служба. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи.

Снегът не е изненада за синоптиците. В прогнозата си за 13 октомври Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреди, че в планините ще бъде облачно и ветровито, с валежи, които над около 1700 метра ще преминават в сняг.

Според прогнозата на синоптиците днес във високите части на Витоша ще се задържи студено и предимно облачно време, с възможни снеговалежи. Температурите около 2000 метра ще бъдат близки до нулата, а валежите постепенно ще отслабват и ще спират.

Дъжд ще вали главно в Стара планина, Родопите и Странджа, докато в планинските масиви на Югозападна България валежите постепенно ще отслабват и ще спират. Над 1500 метра надморска височина валежите ще бъдат от сняг, а в Родопите снежната граница ще е по-ниска - около 1200 метра. Ще духа силен север-североизточен вятър, който в планините от източната половина на страната ще достига бурна сила.

Смолянска област има предупреждение за снеговалежи, като по високите места на Родопите е възможно да се образува снежна покривка до 10 сантиметра.

Условията за планински туризъм ще бъдат неблагоприятни заради ниските температури, валежите и силния вятър, особено по откритите била.

Дир.бг