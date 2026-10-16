Зачестилите появи на мечки в близост до населени места вдигнаха на крак горските и общинските власти в Южна България. Докато в Родопите институциите успешно уловиха и преместиха в ловно стопанство "Кормисош" двете млади мечки, които седмици наред навлизаха в девинското село Гьоврен, в Сандански бе забелязан едър хищник над градския зоокът, което наложи спешни предупреждения към жителите и туристите да избягват разходките в района.

Два дни по-рано служители на Държавно горско стопанство "Триград" на Южноцентрално държавно предприятие уловиха и преместиха една от двете млади мечки, които многократно навлизаха на територията на село Гьоврен, община Девин, през последния месец.

Действията бяха предприети с цел да се гарантира безопасността на хората.

Мечката беше преместена на територията на Държавно ловно стопанство "Кормисош", където няма да застрашава хората, съобщиха тогава от Министерството на земеделието и храните.

Днес от ведомството информираха, че и втората мечка е била уловена и преместена. Тя е уловена със стъпков капан, поставен в ябълкова градина в периферията на населеното място. След залавянето животното е упоено, поставено в метална транспортна клетка и преместено в Държавното ловно стопанство (ДЛС) "Кормисош", каза за БТА д-р инж. Росен Андреев, заместник-директор на ДЛС "Чепино".

Въпреки преместването на двете животни металните клетки, стъпковите капани и камерите за наблюдение остават на терен в района на Гьоврен. Екипите също продължават наблюдението, допълни заместник-директорът на ДЛС "Чепино".

Междувременно мечка е забелязана в района над Зоокъта в Сандански, съобщиха от общинската администрация. Оттам призовават жителите и гостите на града временно да избягват разходките в района и да бъдат внимателни.

За случая са уведомени Регионалната инспекция по околната среда и водите - Благоевград, Държавното горско стопанство - Сандански и Районното управление на МВР в Сандански, добавя БТА.

От Общината съветват гражданите при среща с мечката да запазят спокойствие, да не бягат и да не правят резки движения. Не трябва да се приближават до животното, да се опитват да го хранят или прогонват, нито да го снимат отблизо. Ако мечката не се приближава, хората трябва да се отдалечат бавно встрани, като оставят на животното свободен път. При наличие на мечета не бива да се застава между тях и майка им. Родителите трябва да държат децата близо до себе си, а малките да вземат на ръце.

При повторно забелязване на мечката или при непосредствена опасност гражданите трябва да подадат сигнал на телефон 112, като посочат възможно най-точното местоположение. Обаждането трябва да бъде направено от безопасно място, посочват още от Община Сандански.

Дир.бг