Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова показа в ефира на bTV базови млечни храни с търговски надценки до 135 процента и посочи законовите механизми за санкциониране на големите търговски вериги. В предаването "Тази сутрин" тя представи иззети фактури от съвместните проверки с данъчните власти и агенцията по храните в складовете на търговците в страната. Контролният орган насочва доказателствата към Комисията за защита на конкуренцията с искане за налагане на финансови глоби в размер до десет процента от годишния оборот на нарушителите.

В студиото бяха подредени опаковки на краве масло, прясно мляко, кисело мляко и бяло саламурено сирене с информационни табели от инспекциите.

"Те надробиха тази попара с абсурдно високите цени и оставиха българския народ да я сърба. Тук няма авокадо, манго или луксозни стоки, а говорим за базовите хранителни продукти на българската трапеза", заяви Манолова.

По нейни думи събраните документи опровергават публичните твърдения на веригите за липса на завишени маржове.

При кравето масло от 250 грама доставната цена от 1.34 евро без ДДС достига 3.79 евро с ДДС при отчетена надценка от 135 процента. Половин литър прясно мляко се изкупува за 0.44 евро и се предлага на щанда за 1.07 евро при марж от 99 на сто. Кофичка кисело мляко се доставя за 0.44 евро и се продава на дребно за 0.95 евро при оскъпяване от 80 на сто. Данните за бяло саламурено сирене от 700 грама сочат доставна стойност от 3.79 евро и крайна цена от 8.18 евро с надценка от 80 процента. Сходно сирене от друг производител в разфасовка от 600 грама постъпва за 2.78 евро и се продава за 5.11 евро с 53 на сто марж.

"Показвам тези продукти не за българските граждани, защото те знаят какво плащат на касата в супермаркета. Показвам ги за търговските вериги след твърденията им за липса на подобни разлики. Ето ги фактите и фактурите, дадени от самите тях при инспекциите", подчерта шефката на КЗП и поясни, че проверките са започнали от логистичните бази и проследяват цялостното движение на стоките до рафта.

"Изкупната цена на млякото от българските фермери е 50 евроцента за литър и остава без промяна от петнадесет години. Българският фермер работи на нулева надценка и е буквално премазан. В същото време надценката при търговските вериги достига и надхвърля сто процента", заяви Манолова.

Тя допълни, че преработвателите работят при обичаен марж между 5 и 15 на сто. В ефира бе даден пример с вносна гауда с надценка от 25 на сто срещу български кашкавал със 125 процента търговски марж, което поставя родното производство в неизгодно положение.

Дир.бг