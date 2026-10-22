Софийският градски съд пусна на свобода предсрочно 27-годишния Кристиан Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков. Решението на магистратите е затворникът да бъде подложен на пробация.

Съставът на СГС е преценил, че са налице законовите основания за предсрочното му освобождаване, сред които поправянето на Николов, времето, прекарано в ареста и затвора, и липсата на дисциплинарни нарушения.

Младият мъж изтърпява присъдата си в затворническото общежитие в Казичене и няма регистрирани дисциплинарни нарушения. Към момента той е изтърпял над 1/2 от присъдата, в размер на 5 години, 7 месеца и 1 ден със зачетените му от работа 1 година, 4 месеца и 26 дни.

"Бих искал отново да изразя съболезнования към семейството на Милен Цветков. Не мога да върна времето назад. Приел съм вината си и съм започнал процес на поправяне. От ден едно в затвора съм започнал да работя - и за администрацията и в помощ на лишените от свобода. Превеждам от два езика, представлявам затворници пред администрацията. Ходя на курсове, предложени ми от затвора - за зависимост от наркотици, професионално обучение по строителство и архитектура. Моля да ми дадете шанс да бъда полезен за обществото отвън и да се ресоциализирам", заяви Кристиан Николов в съдебната зала, цитиран от Нова телевизия.

Решението на съда обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано.

Трагедията се разигра на 19 април 2020 г., навръх Великден, на кръстовището на столичните булеварди "Черни връх" и "Хенрик Ибсен". Управляваният от тогава 22-годишния Николов джип "Ауди Q7" се вряза в автомобила на журналиста, който изчакваше на червен светофар.

Автотехническата експертиза установи, че Николов се е движил със скорост около 99 км/ч при разрешени 50 км/ч, като не са установени следи от спирачен път. Изследванията показаха и употреба на амфетамин, кокаин и марихуана преди катастрофата.

По време на съдебния процес прокуратурата настояваше за наказание от 15 години лишаване от свобода.

Кристиан Николов беше осъден окончателно на 21 юли 2023 г. на 9 години "лишаване от свобода". Върховният касационен съд прие, че престъплението е извършено при евентуален умисъл, тъй като подсъдимият е съзнавал опасността от поведението си на пътя и е допуснал настъпването на фаталните последици.

Магистратите обаче отчетоха младата възраст на подсъдимия, положителните му личностни характеристики и изразеното съжаление за случилото се. Освен лишаването от свобода Николов получи и десетгодишна забрана да управлява моторно превозно средство.

Дир.бг