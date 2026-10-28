Испанската кралска футболна федерация (RFEF) отложи всичките 24 двубоя от първия кръг на турнира за Купата на краля, които трябваше да се изиграят в сряда вечер.

Решението е взето в знак на уважение и солидарност с жертвите на тежкия железопътен инцидент, станал по-рано през деня в провинция Толедо.

От федерацията обявиха, че в следващите дни ще информират за новата програма на турнира и окончателните часове на отложените срещи.

"Голямото семейство на испанския футбол остава обединено в скръбта от тази трагедия и се поставя на разположение на властите, за да помогне на пострадалите", се казва в съобщението на RFEF.

Дир.бг