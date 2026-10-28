Журналистката Поли Златарева ще бъде водещ на единствения телевизионен дебат между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров преди балотажа. Предизборният диспут ще се излъчи на живо в ефира на БНТ в четвъртък, 29 октомври, с начален час 21:00. Обществената медия организира срещата дни преди решителното гласуване за държавен глава на 1 ноември.

Дискусията ще продължи деветдесет минути до 22:30 часа. Зрителите могат да проследят разговора едновременно по каналите БНТ 1 и БНТ 4. Излъчването ще бъде достъпно в реално време в новинарския портал bntnews.bg, както и в официалните канали на телевизията във Фейсбук и YouTube.

Програмата на дебата предвижда обсъждане на правомощията и ролята на президентската институция във вътрешната и външната политика. Двамата претенденти ще представят своите виждания за сигурността, геополитическата ориентация и обществените приоритети пред страната. Форматът дава последна възможност на избирателите да сравнят позициите на кандидатите преди деня за размисъл.

От съобщението става ясно, че в дебата няма да участват двамата кандидати за вицепрезидент - Кирил Вълчев и Георги Кандев.

dir.bg