Община Шумен не получи разрешение от Общинския съвет да продаде 10 апартамента, които са в лошо състояние.

С 15 гласа „за“, 5 „против“ и 6 „въздържал се“ общинските съветници, които днес заседават втори ден и ще получат двойно възнаграждение, не подкрепиха докладната записка на администрацията.

Съветниците бяха на две противоположни мнения относно продажбата на жилища.

Според едните състоянието на апартаментите не е такова, че да не може да се ремонтират и за тях ще има кандидат-купувачи, а не е сигурно, че парите от продажбата ще отидат за закупуването на нови жилища.

Други заявиха, че апартаментите не са поддържани от 15 г. и не е рентабилно в тях да се влагат средства за ремонт и трябва да се продадат.

Такова становище изказа и общинска администрация. „Има апартаменти, необитаеми от 2008 г. Дори да се ремонтират жилищата с общински средства, то общите части ще останат в лошо състояние. В някои от входовете няма асансьор, а тези жилища са със социална функция, предоставят се под наем на хора с ТЕЛК, многодетни семейства, които трябва пеша да се качват до горните етажи. Не е рентабилно да се влагат средства за ремонт и да ги отдаваме под наем, който е 47 евро на месец“, каза заместник-кметът по икономическо развитие Николай Колев.

Аргументите му не убедиха всички съветници и предложението за продажба на десетте апартамента не бе прието.

ШУМ.БГ