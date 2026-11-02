Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември и вече ще струва 58,43 евро за мегаватчас. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), като новата цена се прилага със задна дата от 1 ноември.

Одобрената тарифа е малко под първоначално предложената от обществения доставчик "Булгаргаз", който първоначално поиско рязко повишение с 34%. На откритото заседание миналата седмица доставчикът оттегли офертата и обеща да потърси резерви за по-ниски цени.

За да бъде ограничено поскъпването, в ценовия микс за ноември са включени и количества природен газ от подземното газохранилище "Чирен". В доставките за месеца участват още втечнен природен газ (LNG) и количества по дългосрочния договор с Азербайджан.

Увеличенията до момента бяха едноцифрени, около 5-6%. През октомври КЕВР утвърди цена на природния газ от около 44,09 евро за мегаватчас.

Сегашното повишение увеличение идва на фона на силно поскъпване на европейските газови пазари и затрудненията в доставките на втечнен природен газ заради напрежението в Близкия изток и ограниченията в корабоплаването през Ормузкия проток.

В края на октомври европейските фючърси на газа достигнаха 100 евро за мегаватчас за първи път от декември 2022 г., което засили опасенията за разходите за енергия през зимата. От КЕВР обаче заявиха, че цените за българия са с около 40 евро по-ниски заради доставките от Азербайджан.

Рязкото увеличение на цената на природния газ през ноември идва на фона на обещанието на премиера Румен Радев, че сметките на домакинствата за електроенергия и парно няма да се повишават до 1 юли 2027 г. Той направи това изявление на 28 октомври, в началото на заседание на Министерския съвет, като подчерта, че правителството ще осигури необходимите средства, за да бъдат защитени потребителите от поскъпване.

Радев заяви, че въпреки увеличението на цената на природния газ регулираните цени за битовите потребители трябва да останат непроменени през настоящия отоплителен сезон и до края на действащия регулаторен период. По думите му държавата ще трябва да гарантира финансовата устойчивост на механизмите за компенсиране на разходите в енергийния сектор. Сред посочените мерки е осигуряването на достатъчна ликвидност, включително във Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Председателят на КЕВР също увери, че цената на тока и парното няма да се променя през зимните месеци.

Със сигурност обаче, увеличението ще се отрази пряко на сметките на потребителите, които се отопляват на газ и то, още от този месец.

Dir.bg