След като ЦИК потвърди загубата му на президентските избори при 100% обработени секционни протоколи в районните комисии, Андрей Гюров отправи послание във фейсбук, което звучи като заявка за оставане в политиката, без обаче да обяви конкретни планове.
"Благодаря на всички български граждани, които упражниха правото си на глас. На всички, които ни подкрепиха, които повярваха в нас и застанаха до нас. Благодаря и на хората, които направиха различен избор. Защото демокрацията означава преди всичко уважение към свободната воля на всеки човек", написа той.
Гюров увери, че приема резултатите с уважение към решението на българските граждани.
Той се обърна към "онези, които изпитват разочарование".
"Знам колко надежда, усилия и вяра вложихте. Нищо от това не е напразно", анонсира загубилият кандидат, без да конкретизира.
Гюров посочи, че ни предстоят "трудни времена", в които "трябва да изискваме от държавата най-важното - да защитава живота, сигурността и достойнството ни".
"Вярвам, че България ще случи своето истинско обединение и че този момент не е толкова далеч, колкото ни изглежда в момента. Не чрез заличаване на различията ни, а чрез уважение, справедливост и обща отговорност за бъдещето", написа още той.
Гюров добави с приключването на изборите не приключват "големите изпитания" към обществото.
"Повече от всякога е важно да сме бдителни. Когато всички институции са в едни ръце, гражданската съвест и активност е последната преграда пред абсолютната власт", призова той.
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"Оставам близо до всички. Благодаря Ви от сърце", завършва посланието на Андрей Гюров.
Дир.бг
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