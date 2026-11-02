Бюджетният дефицит да нарасне до 5,2 млрд. евро или 4 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт на касова основа към края на месец октомври очаква Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки, съобщават от ведомството.

Дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) нараства с 1,2 процентни пункта спрямо отрицателното салдо от 2,8 на сто, отчетено към предходния месец септември. В номинално изражение се очаква дефицитът да отчете ръст от приблизително 1,5 млрд. евро за месец, след като към края на септември салдото е отрицателно в размер на 3,669 млрд. евро.

Капиталовите разходи и плащанията за отбрана увеличиха дефицита

Увеличението се дължи дължи основно на значителен ръст на капиталовите разходи и трансфери, отчитат от финансовото министерство.

Късното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2026 година, приключването на строителния сезон, плащанията към контрагенти за доставка на военно оборудване и приключването на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост концентрираха значителна част от капиталовите разходи и трансфери в последното тримесечие на годината, посочват от Министерството на финансите.

Над 1,1 млрд. евро са похарчени само през октомври

Данните към септември показват, че към края на деветмесечието усвояването на планираните капиталови разходи е около 50 на сто от планираните за годината. На този фон през месец октомври се наблюдава значително ускоряване при капиталовите разходи и трансфери, като само за октомври те надхвърлят 1,1 млрд. евро. Основната част от тези разходи са по сметките за средства от ЕС – около 0,6 млрд. евро, в т.ч. 0,5 млрд. евро по НПВУ, както и по националния бюджет – около 0,5 млрд. евро, в т.ч. 0,4 млрд. евро по бюджета на Министерството на отбраната. Концентрирането на големи по размер плащания в рамките на един календарен месец съответно води до превишение на разходите над приходите за октомври и до формирането на бюджетен дефицит по КФП на касова основа на месечна база, се посочва в съобщението.

Приходите нарастват с 3,4 млрд. евро спрямо година по-рано

Приходите, помощите и даренията по КФП към октомври 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 37,5 млрд. евро, което е 75,6 процента от годишните разчети към ЗДБРБ за 2026 г. и с 3,4 млрд. евро (9,9 на сто) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо октомври 2025 г. с 2,4 млрд. евро (8,7 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 1,5 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0,6 млрд. евро спрямо октомври 2025 г. основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 година.

Разходите по бюджета достигат 42,7 млрд. евро

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2026 г. са в размер на 42,7 млрд. евро, което е 75,1 процента от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към октомври 2025 г. бяха в размер на 37,5 млрд. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 01 юли 2025 г и 01 юли 2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по ПВУ и по Общинската инвестиционна програма, и други.

Повече пари за пенсии, заплати и инвестиционни проекти

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2026 г. от централния бюджет, възлиза на 1,0 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Заложеният дефицит на касова основа в Закона за държавния бюджет за тази година е в размер на 5,7 на сто.

Днес.бг