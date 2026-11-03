Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи за "изключително ужасна руска атака" срещу село Комишуваха в Запорожка област. Той обяви, че има 18 жертви, а по-късно Службата за извънредни ситуации информира, че броят на загиналите е нараснал до 26. Ранените са най-малко петима.
Зеленски съобщи, че руските войски първо са пуснали бомби над училище в селото, в което се разпределя хуманитарна помощ. Последвал втори удар с девет бомби, като е било атакувано и укритие.
Тези удари унищожават "всяка надежда за напредък към мир", заяви президентът.
An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid there. After the first aerial bomb strike, there was a double-tap strike with nine more bombs, specifically targeting the shelter where people were taking cover. Tragically, 18 people have already been reported killed. My condolences to their families and loved ones. Five people have been injured. A rescue operation is underway at the site, and the search for people continues. It is extremely difficult. Military forces, first responders, and special services are involved. The Russians could not have been unaware that every week, local residents who had remained in Komyshuvakha received humanitarian aid at that very location. And this is further proof that Russia wants no de-escalation and no real justice. After the humanitarian operation in Oleshky, there was a moment when the next steps could have shown that progress toward peace was possible. With these killings, Russia is sending an entirely opposite signal: Russia is counting on more killings. There must be a response to this – a response from the world. A strong and tough response. A response to Russia. And support for Ukraine. We must protect lives. Thank you to everyone who is helping!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026
"След хуманитарната операция в Олешки имаше момент, в който следващите стъпки можеха да покажат, че напредък към мира е възможен. С тези убийства Русия изпраща напълно противоположен сигнал: Русия разчита на още убийства", написа Зеленски в социалните мрежи.
В отделна публикация той съобщи, че Украйна има разузнавателна информация за подготовка от Русия на нов масивен удар, предимно насочен към енергийния и логистичния сектор.
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"Предположението е, че утре светът ще следи американските междинни избори, а това, което се случва тук, в Украйна, заедно с нашите трудности с противовъздушната отбрана и ракетите "Патриот", ще бъде пренебрегнато", посочи Зеленски.
Той призова за натиск върху Русия по начин, че тя да няма алтернатива освен да сложи край на войната.
"Америка може да направи това", подчерта украинският президент.
#Запоріжжя: до 24 людей зросла кількість загиблих внаслідок російських ударів по навчальному закладу в одному з населених пунктів Запорізького району, серед них 2 рятувальників і 4 поліцейських. Ще 5 осіб поранені, серед них - 2 рятувальників Аварійно-рятувальні роботи тривають https://t.co/nI9CLq9dPv— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) November 2, 2026
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Изведоха цивилните от Олешки в Херсон, което се превърна за тях в пълен фарс. Заочнаха да трепят от злоба тройно повече къде им попадне в Украйна. Много човеколюбиви тез руски, бе. Такъв "славен народ". Славен и братски....
Мутата от " Бялата пръст"
Мале...е тез наши " ДВОЙНИ ОСВОБОДИТЕЛИ" много хуманни били....