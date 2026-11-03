Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи за "изключително ужасна руска атака" срещу село Комишуваха в Запорожка област. Той обяви, че има 18 жертви, а по-късно Службата за извънредни ситуации информира, че броят на загиналите е нараснал до 26. Ранените са най-малко петима.

Зеленски съобщи, че руските войски първо са пуснали бомби над училище в селото, в което се разпределя хуманитарна помощ. Последвал втори удар с девет бомби, като е било атакувано и укритие.

Тези удари унищожават "всяка надежда за напредък към мир", заяви президентът.

"След хуманитарната операция в Олешки имаше момент, в който следващите стъпки можеха да покажат, че напредък към мира е възможен. С тези убийства Русия изпраща напълно противоположен сигнал: Русия разчита на още убийства", написа Зеленски в социалните мрежи.

В отделна публикация той съобщи, че Украйна има разузнавателна информация за подготовка от Русия на нов масивен удар, предимно насочен към енергийния и логистичния сектор.

Режим на тока в Киев и спешна евакуация на юг: Изтича 6-дневното примирие в Олешки
Виж още
Режим на тока в Киев и спешна евакуация на юг: Изтича 6-дневното примирие в Олешки

"Предположението е, че утре светът ще следи американските междинни избори, а това, което се случва тук, в Украйна, заедно с нашите трудности с противовъздушната отбрана и ракетите "Патриот", ще бъде пренебрегнато", посочи Зеленски.

Той призова за натиск върху Русия по начин, че тя да няма алтернатива освен да сложи край на войната.

"Америка може да направи това", подчерта украинският президент.

Дир.бг