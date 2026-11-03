Изпълнителният директор на "Рейсинг Булс" във Формула 1 Петър Байер похвали българския пилот Никола Цолов за представянето му в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико.

Никола даде 12-ото най-добро време и показа, че не отстъпва с нищо на Лиъм Лоусън, чието място може да заеме в тима.

"Представянето на Никола в петък беше превъзходно. Честно казано, представянето на Никола в петък беше превъзходно. Това беше първият му път в автомобила, а той се вписа в отбора абсолютно перфектно.

Що се отнася до решението за пилотите, Никола направи фантастично представяне. Решението остава в ръцете на Алън Пърмейн, шефа на Рейсинг Булс. Той ще го вземе, или по-скоро ще го обяви, когато прецени, че моментът е подходящ", каза още Байер.

Изпълнителният директор на Рейсинг Булс коментира също изявите на Лоусън и ролята на отбора във Формула 1.

"Със сигурност, това е общото мнение в падока. Същевременно нашата роля като водещ отбор, развиващ таланти за Формула 1, е постоянно да привличаме нови пилоти. До момента сме въвели общо 22 състезатели във Формула 1, сред които Себастиан Фетел, Верстапен и други. Затова казвам, че в крайна сметка решението е на Алън. Той ще направи правилния избор за отбора. Вчера поговорихме накратко по темата", коментира Байер.

Дир.бг