Британският писател М. Джон Харисън спечели наградата „Букър“ с енигматичния си роман „Краят на всичко“ („The End of Everything“), който отразява опасенията, свързани с изкуствения интелект, чрез мрачна сатирична картина на Великобритания след апокалипсиса.

Харисън, който е на 81 години, беше избран измежду шестимата автори, включени в краткия списък за тазгодишната награда. Така той стана най-възрастният носител на отличието, което е придружено от парична премия от 67 000 долара.

Романът „Времеубежище“ на българския писател Георги Господинов спечели наградата „Международен Букър“ през 2023 г.

Днес.бг