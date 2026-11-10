Тежка верижна катастрофа е станала на АМ "Тракия". Около 50 коли са се ударили на пътен възел "Зимница" край Ямбол на 294-ия километър в посока София, съобщиха от МВР. Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района.

Вероятната причина за инцидента е гъста мъгла. В катастрофата са участвали както автомобили, така и тежкотоварни превозни средства.

По първоначална информация има много ранени, предаде бТВ. Няма данни за загинали, съобщи "Нова телевизия".

Заради пътния инцидент полицията спира движението и в двете посоки. Обходният маршрут е по пътя Карнобат - Петолъчката.

Вчера на около 50 километра по-нататък на магистралата в посока Бургас имаше катастрофа с жертва. 63-годишна жена от Карнобат загина на 341-ия километър край Камено в 15:57 ч. По първоначални данни джип със софийска регистрация, управляван от 66-годишен мъж от София, е застигнал и блъснал движеща се пред него малка кола с бургаска регистрация, зад волана на която е била жената.

За изминалото денонощие няма други жертви, а 21 са ранени при 19 пътнотранспортни произшествия в страната, съобщиха от МВР. В София са станали едно тежко и 31 леки пътни инцидента, един човек е ранен.

От началото на месеца тежките ПТП са 135, с 9 загинали и 196 ранени. От началото на годината катастрофите с пострадали са 5931, общият брой на загиналите е 423, а на ранените - 7348.

При сравнение с реалните данни за загиналите 384 през същия период на 2025 г. се отчитат 39 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година.

Dir.bg