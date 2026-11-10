Няколко млади мъже от Никола Козлево са нанесли вчера побой над 23-годишен мъж от село Зърнево. Един от тях е счупил и стъклата на колата му.
За случая съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.
Мъжът от тервелското село Зърнево около 17,00 часа вчера бил в Никола Козлево. На улица „Гола Пристан“ се срещнал с местен 23-годишен, с когото имали неуредени финансови сметки. Не могли да се разберат с думи и младежът от Никола Козлево взел камък и натрошил петте стъкла на Фолксвагена Туран на другия. След това заедно със свои приятели му нанесли побой.
Пострадалият бил откаран за преглед в шуменската болница. Там обработили разкъсно-контузната рана на главата му и го пуснали да си ходи.
Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Големи мъже.
Анонимен
"...натрошил петте стъкла на Фолксвагена Туран..."
Фолксваген Туран има много повече от пет стъкла.
Dessca
Ами те са строшили пет. Откъде да знаят, че малките са по-скъпи от панорамните.
Анонимен
Кой набута Малките Джумерки във Волов?