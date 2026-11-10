Няколко млади мъже от Никола Козлево са нанесли вчера побой над 23-годишен мъж от село Зърнево. Един от тях е счупил и стъклата на колата му.

За случая съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

Мъжът от тервелското село Зърнево около 17,00 часа вчера бил в Никола Козлево. На улица „Гола Пристан“ се срещнал с местен 23-годишен, с когото имали неуредени финансови сметки. Не могли да се разберат с думи и младежът от Никола Козлево взел камък и натрошил петте стъкла на Фолксвагена Туран на другия. След това заедно със свои приятели му нанесли побой.

Пострадалият бил откаран за преглед в шуменската болница. Там обработили разкъсно-контузната рана на главата му и го пуснали да си ходи.

Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ