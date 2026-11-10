Има загинали хора при мащабната верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" край Зимница. Към момента БНР съобщава за най-малко 5 жертви, а според Диана Русинова от европейския център за транспортни политики загиналите са 10 човека.

"Жертви със сигурност има", коментира по Нова нюз областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

"Има затиснати хора. За съжаление, вероятно има загинали", каза и началникът на "Пътна полиция"- Ямбол гл. инспектор Тодор Мишинов.

Задействани са спешните служби, полицията и дори армията.

Заради гъста мъгла край Зимница на магистрала "Тракия" около 7 часа сутринта стана тежка верижна катастрофа с участието на над 50 превозни средства. Има обърнати извън платното камиони, сблъскали са се също така леки коли и автобуси, а медицинският хеликоптер, изпратен от Сливен, не успя да кацне на мястото.

Очаквайте подробности.

Дир.бг