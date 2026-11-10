За три часа днес за движение ще бъде затворен участъкът от АМ „Хемус“ в района на етапната връзка до Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Временната организация на движение ще е в сила между 13,00 и 16,00 часа. Ограничението се налага поради извършване на профилактика на тол камерите.
Движението ще става по обходен маршрут - през път I-2 .
От полицията призоваха шофьорите да спазват указанията на контролните органи и да се движат с повишено внимание.
ШУМ.БГ
Коментари
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
а профилактика н асфалта кога? лятото свърши оше сме в еднопосочна! там ще са следващите 12 убити, челно ще е!!!!!!
Анонимен
Хемус е край Каспичан!