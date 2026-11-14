Докато цялото общество е ангажирано с тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, тихомълком държавното дружество „Автомагистрали“ се превръща в черна каса на българското правителство.

Институтът за пътна безопасност сигнализира за сериозни нарушения за три процедури на „Автомагистрали“ ЕАД за доставка на мантинели на обща стойност близо 90 млн. евро. Това заявяват от Института по пътна безопасност в сигнал до премиера Румен Радев във връзка със съмнения за използване на „Автомагистрали“ ЕАД като посредник за заобикаляне на ЗОП.

Начинът, по който са организирани тези процедури, създава предпоставки държавното дружество да бъде използвано като посредник за разпределяне на огромен публичен ресурс към частни фирми, без прозрачност и контрол. Така „Автомагистрали“ ЕАД рискува да се превърне в поредното корупционно Елдорадо в пътния сектор.

Съмнения около конкретната процедура

Процедурата за Северозападен и Югозападен район е публикувана на 05.11.2026 г. в 09:20 ч., с краен срок за подаване на оферти 11.11.2026 г. до 16:00 ч.

Прогнозната ѝ стойност надхвърля 32 млн. евро, а участниците трябва да подготвят предложения по 51 позиции само в рамките на шест календарни дни.

В ценовата таблица за всяка позиция е посочено количество „1“, без ясни прогнозни количества и реални обеми на предвидените доставки. Това поставя въпроси за начина на формиране на стойността и за реалната възможност за конкурентно ценообразуване.

Заобикаля се Законът за обществените поръчки?

Процедурите са публикувани в раздел „Поръчки по вътрешни правила“, а не по реда на ЗОП.

Това поражда сериозен правен въпрос. Становище на АОП с рег. № 04-00-252 от 04.08.2023 г. определя „Автомагистрали“ ЕАД като публичноправна организация и публичен възложител по ЗОП.

Със Заповед № РД-02-14-862 от 04.08.2023 г. министърът на регионалното развитие задължава дружеството да прилага ЗОП за цялата си дейност – доставки, строителство и услуги, включително когато са свързани с in-house възлагане. Тези обстоятелства са отразени и в доклад на Сметната палата, приет с Решение № 584 от 14.12.2023 г.

Настояваме да бъде изяснено дали заповедта продължава да действа и, ако е отменена или изменена, с кой конкретен акт и на какво правно основание.

„Автомагистрали“ ЕАД – държавен посредник към частни изпълнители?

Основният въпрос е каква реална дейност ще извършва държавното дружество и кои ще бъдат действителните доставчици и изпълнители.

Разполага ли то със собствена техника, персонал и капацитет за изпълнение, или ще възложи реалната работа на частни фирми, оставайки посредник между публичния ресурс и крайните изпълнители?

При липса на достатъчна прозрачност съществува риск държавното дружество да се превърне в „пощенска кутия“, през която се насочват десетки милиони евро към предварително определен кръг частни компании.

Нови доставки при неизяснени проблеми с безопасността

Процедурата предвижда продажба и доставка на мантинели, но не и техния монтаж и демонтаж. Не е ясно кой ще извърши тези дейности, къде и в какви срокове.

Същевременно по републиканската пътна мрежа продължават да стоят повредени мантинели, обозначени с бализи, включително с опасни деформирани метални елементи.

Преди да се разходват десетки милиони за нови доставки, трябва да има ясен план за възстановяване на съществуващите съоръжения и за реалното използване на закупените материали.

Остават неизяснени и въпросите за осигуреното финансиране и забавените плащания към изпълнителите.

Настояваме за спешна проверка на трите процедури, включително: На какво правно основание „Автомагистрали“ ЕАД провежда процедурите по вътрешни правила, а не по ЗОП? Действа ли Заповед № РД-02-14-862 и какъв е актуалният статут на дружеството като възложител? Кои са реалните доставчици и изпълнители и какъв е капацитетът на държавното дружество? Как са формирани прогнозните стойности, какви количества се предвиждат и осигурено ли е финансирането? Кой ще извърши монтажа и демонтажа и как ще бъде гарантирана безопасността на пътната мрежа?

Настояваме също да бъдат проверени предходните мащабни възлагания чрез „Автомагистрали“ ЕАД, включително тези, свързани с АМ „Хемус“, и при установени нарушения да бъдат предприети съответните действия, заявяват от ИПБ.

Общественият интерес не е да бъдат усвоени близо 90 млн. евро, а да има безопасни пътища, прозрачни процедури и ефективно използване на публичните средства. Не трябва държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД да се превръща в корупционно Елдорадо, чрез което публичният ресурс се пренасочва към частни интереси под формата на доставки за пътна безопасност.

Очакваме Вашата намеса и конкретни действия за изясняване на изложените обстоятелства, заявяват още от ИПБ.

Днес.бг