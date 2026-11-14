В 00:48 часа българско време SpaceX изстреля най-голямата ракета в света в един от най-значимите ѝ тестови полети в космоса. Flight 15 трябваше да опита първото приземяване и на двете степени на Starship. 5 минути след старта SpaceX обяви, че първата степен на Starship няма да се приземи на ракетната площадка. Причината за това е неизвестна. Вместо това около 6 минути след старта тя се приводни във водите на Мексиканския залив. Малко преди докосването на водата е имало взрив. Счита се, че причина за това е активация на системата за саморазрушение. Втората степен на Starship продължи мисията по план, като успя да влезе в орбита около Земята. Компанията на Илон Мъск все още смята да опита първото улавяне на втората степен на мегаракетата. Ако не възникнат пречки, това трябва да се случи около 23:00 часа българско време на 14 ноември.

Самата SpaceX определя технологията за двойно улавяне като "Светия Граал на ракетостроенето". Тя е необходима за постигането на една от най-големите цели на компанията - Starship да бъде използвана многократно с минимално време за подготовка между отделните полети.

С височина от около 120 метра, Starship е най-голямата и най-мощна ракета, създавана досега. Тя се състои от две степени. Super Heavy е първата степен (ускорител) и е висока 70 метра. Тя е задвижвана от 33 метанови двигателя Raptor. Starship е втората степен, която представлява космически кораб с височина 50 метра и 6 двигателя Raptor.

Защо този полет е толкова важен за НАСА?

Starship е в основата на един от най-амбициозните елементи на американската програма "Артемида". НАСА избра специална версия на втората степен на ракетата, която трябва да превозва астронавти от лунна орбита до повърхността на Луната и обратно. За да изпълни тази задача, SpaceX трябва да докаже, че може да използва Starship многократно, да го зарежда с гориво в орбита и да осигури надеждното му скачване с други космически апарати. Това са технологии, без които бъдещите пилотирани лунни мисии трудно биха могли да се реализират. Пълното възстановяване на ракетата би позволило значително намаляване на разходите и много по-висока честота на изстрелванията.

"Ако и двата опита са успешни, това ще бъде първият случай, в който всички части на орбитална ракета се връщат непокътнати на Земята", написа Илон Мъск в X на 6 ноември. "Това е критичният пробив, необходим, за да направим живота многопланетен", добави той.

Liftoff of Starship! https://t.co/lc7UtE6H7z — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2026

Неуспешно двойно улавяне

Досега SpaceX е успяла да улови три ускорителя Super Heavy от предишната версия, като два от тях впоследствие са използвани повторно. Опитът за първото улавяне на новото поколение V3 на ускорителя бе неуспешен. Засега SpaceX не разкриват причините, но потенциален взрив при опит за кацане на ракетната площадка би бил пагубен за компанията. Затова от ръководството на мисията са предпочели да приводнят първата степен в океана.

Горната степен Ship продължи по план влезе в орбитална траектория, където ще освободи 26 спътника Starlink V3. След това корабът ще продължи полета си около Земята. Планираната траектория включва достигане на височина от приблизително 275 километра и около 14 обиколки на планетата. Общата продължителност на мисията може да надхвърли 22 часа.

Около 21 часа след старта SpaceX ще прецени дали условията позволяват завръщането на Ship към Starbase. Решението ще зависи от техническото състояние на кораба, резултатите от проверките на топлинния щит и одобрението на Федералната авиационна администрация на САЩ.

За първи път горната степен ще извърши повторно навлизане в атмосферата над населени райони. Траекторията ще премине над слабо населени части на Северно Мексико и Южен Тексас.

При завръщането си корабът трябва да изпълни характерната маневра "коремно падане". Той ще се ориентира хоризонтално спрямо земята, преди да извърши финално завъртане във вертикално положение. След това механичните рамена на стартовата кула трябва да го прихванат.

Ако проверките за безопасност не бъдат преминати, SpaceX може да се откаже от опита за улавяне. В такъв случай Ship може да бъде насочен към контролирано приводняване в Тихия океан или към алтернативна траектория към Мексиканския залив.

Плановете на Мъск и проблемите около тях

Плановете на SpaceX за Starship далеч надхвърлят обичайния ритъм на космическите полети. Илон Мъск иска компанията да достигне над 30 изстрелвания дневно до 2030 г. Това означава приблизително 10 000 полета годишно.

В документ до Федералната авиационна администрация на САЩ от края на октомври SpaceX посочва, че очаква сама да извършва 10 000 изстрелвания годишно. За сравнение, през цялата 2025 г. компанията осъществи 165 полета на Falcon 9. Това беше приблизително половината от всички орбитални изстрелвания в света за годината.

Основната причина за тези амбиции е изграждането на огромни сателитни мрежи. SpaceX планира да разположи около 100 000 спътника Starlink V3. Още по-мащабен е проектът Starmind, който предвижда извеждането на до 1 милион спътника, предназначени да служат като орбитални центрове за данни с изкуствен интелект.

На 10 ноември германската компания Singulus Technologies обяви договор за над 60 милиона евро за производствена линия за слънчеви клетки, предназначени за сателитите Starmind. Те се изграждат от SpaceX в Бастроп, Тексас. По думите на Мъск поръчката обхваща оборудване за производство на слънчеви клетки с капацитет от 100 гигавата годишно. Реализирането на подобни проекти ще изисква безпрецедентен темп на ракетни изстрелвания. Именно затова пълната многократна употреба на Starship е толкова важна за дългосрочните планове на компанията.

Разликата между днешните възможности на SpaceX и целите за 2030 г. обаче остава огромна. Starship извърши четири полета през 2024 г. и пет през 2025 г. Flight 15 ще бъде четвъртото изстрелване на системата през 2026 г.

Мъск очакваше ракетата да достигне седмичен ритъм на полетите през първата половина на 2027 г. До края на същата година целта е тя да лети поне два пъти седмично. Това едва ли ще се случи. Дори успешното двойно улавяне при Flight 15 няма да означава, че Starship вече е готова за редовна експлоатация.

SpaceX ще трябва да докаже, че може да подготвя Ship за повторен полет, да осъществява презареждане с гориво в орбита и да превозва хора. Това са ключови условия за бъдещите лунни мисии на НАСА и за още по-амбициозните планове на Мъск за полети до Марс. Но дори "Артемида" да претърпи забавяни, а Марс да бъде изоставен - Starship има голямо бъдеще за комерсиални, военни и научни мисии в орбита около Земята.

Пример за много по-реалистичните планове на SpaceX са новите сателити за Starlink. Тестовият полет днес трябва да изведе 26 спътника Starlink V3. Новото поколение апарати е разработено специално за Starship и трябва значително да увеличи капацитета на сателитната интернет мрежа.

Всеки спътник добавя около 1 терабит в секунда капацитет към мрежата на SpaceX. Според компанията 26-те апарата са равностойни по общ капацитет на приблизително 10 изстрелвания на Falcon 9 със спътници Starlink V2 Mini.

Три от спътниците имат и специална задача. Те ще разполагат с камери, които ще заснемат топлинния щит на Starship и ще изпращат изображения към операторите на SpaceX. Така компанията ще получи допълнителна информация за състоянието му след преминаването през земната атмосфера.

Дир.бг