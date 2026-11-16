Община Шумен повишава входните такси за туристическите си обекти и на цените на услугите в тях. Предложението за промяна е публикувано на сайта на кметството. То ще бъде внесено за гласуванe на декемврийската сесия на Общинския съвет.

Увеличението на цените е обосновано с инфлацията в страната и по-високите разходи за издръжка на обектите.

По-скъпо ще бъде посещението на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“. Редовният билет се повишава от 3,05 на 4 евро, а този за деца и студенти – от 1,50 на 2 евро. Семейният билет за двама възрастни и две деца до 16 години ще струва 7 евро при досегашна цена от 6,55 евро.

Най-голямо поскъпване се предвижда за посещенията на експозиция „Среброва къща“, където стандартният билет ще струва 3 евро вместо досегашните 2,05 евро. Цената за деца и студенти до 26 години се увеличава от 1 на 2 евро, а за групи над 10 души – от 1,50 на 2 евро.

Комбинираният билет за Мемориалния комплекс и „Среброва къща“ поскъпва от 4,05 на 5 евро.

По-високи ще бъдат и цените на сватбените ритуали. Извършването на ритуал в Информационния център на Мемориалния комплекс в делничен ден поскъпва от 48,55 на 55 евро. Изнесен ритуал в ресторант в делничен и почивен ден ще струва 110 евро вместо досегашните 102,25 евро, а в празничен ден – 140 евро при 127,80 евро досега. За ритуал сред природата новата цена е 140 евро в делничен и почивен ден и 160 евро в празничен ден.

Предвижда се и увеличение на цената за ползване на Летния театър. Наемът на сцената и трибуните със седящите места се повишава от 521,50 на 700 евро на ден. В същото време е предвидена преференциална цена от 450 евро за формации от община Шумен. Ползването на допълнителни седящи места ще струва 0,50 евро за място вместо досегашните 0,25 евро.

По-сериозно е увеличението при изграждането на сценични конструкции тип „ферми“. Цената за две конструкции се повишава от 122,70 на 200 евро, а за четири – от 204,50 на 350 евро. Отпада таксата за ползване на касата в Летния театър, която досега е била 10,20 евро на ден.

В мотивите към предложението от Oбщината посочват, че основната причина за актуализацията е натрупаната инфлация от 2024 г. насам, която според данните на Националния статистически институт е 11,2%. Отчитат се и по-високите разходи за електроенергия, вода, отопление, материали, консумативи, заплати и осигуровки, транспорт, техническа поддръжка и амортизация на оборудването.

От администрацията посочват още, че при определянето на новите цени са направени сравнения със сходни туристически обекти и услуги в областите Велико Търново, Варна, Русе, Търговище и Добрич.

Ако бъде прието от Общинския съвет, изменението на наредбата ще влезе в сила от 1 януари 2027 г.

ШУМ.БГ