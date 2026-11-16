54 души от Шумен и областта дариха кръв в помощ на пострадалите във верижните катастрофи на АМ „Тракия“ на 10 ноември, съобщиха от болницата.

Само в първия ден от националната кампания в Отделението по трансфузионна хематология в МБАЛ Шумен са обслужени 31 кръводарители. Както ШУМ.БГ писа, най-младият е 18-годишният Иво Николов, ученик в Езиковата гимназия в Шумен. Най-възрастният е 60-годишният англичанин Робърт Джонсън от село Мадара.

"Преди да започне тази акция, в целия регион имаше недостиг на А положителна. Това е най-често срещаната кръвна група в България. Но се случи така, че имахме много пациенти, които се нуждаеха от големи количества кръв, а недостатъчно кръводарители от тази кръвна група. В началото получихме помощ от Варна, Търговище, Русе, но скоро след това и при тях се появи същият проблем. Положението в целия регион беше критично. В момента ситуацията е стабилизирана", каза д-р София Димова, началник на Отделението по трансфузионна хематология. Според нея хората са склонни да даряват кръв, да са съпричастни, но просто не се сещат, когато няма извънредна ситуация.

Студентките от Филиала към Медицинския университет във Варна са били сред първите, изразили желание да помогнат. Тъй като напливът от доброволци да дарят кръв обаче е бил голям, те са решили да организират отделна акция по случай Студентския празник следващия месец.

ШУМ.БГ