Турция е изправена пред катастрофален борсов срив.

Стотици хиляди турци са поверили спестяванията си на инвестиционни фондове, които са ги привличали с обещания за огромна доходност. Но се твърди, че печалбите са били изкуствено създадени чрез гигантска финансова схема. Засегнати са около 456 000 инвеститори, а в определен момент става дума за повече от 18 милиарда евро. Следите водят чак до управляващата партия на президента Реджеп Тайип Ердоган.

Сега Турция е заплашена от нов тежък удар.

„За много турци борсата беше изход от инфлацията“, обяснява борсовият експерт Кристиан Рьол.

Но според разследването финансови мениджъри са използвали схема, с която изкуствено са повишавали цените на малки компании. Така се е увеличавала и стойността на техните фондове. Един от тях – фондът TLY – временно е поскъпнал с повече от 15 000 процента!

Все повече хора започнали да инвестират. Когато много от тях поискали парите си обратно, цените се сринали. Властите се наложило да се намесят при 131 фонда.

Повече от 430 души са попаднали във фокуса на разследващите. Сред тях е Фатма Бетюл Саян Кая, бивша министърка и бивша заместник-председателка на управляващата партия на Ердоган АКР. Тя е в предварителен арест. Опозицията я обвинява, че е реализирала печалби за милиони, но тя отрича да е извършила каквото и да било нарушение.

Задържан е и бившият ръководител на Истанбулската фондова борса. Особено скандално е, че още през 2025 г. финансовият министър Мехмет Шимшек е предупредил за възможни манипулации от страна на инвестиционни фондове.

„Турция така или иначе се намира в постоянна криза. При 30 процента инфлация и 36 процента основна лихва доверието на хората във финансовата система отдавна е разклатено. Подобен скандал допълнително го подкопава“, предупреждава Кристиан Рьол.

Драматичното развитие може да накара и чуждестранни инвеститори да изтеглят милиарди от Турция.

Индексният доставчик MSCI, известен и с индекса MSCI World, може да извади Турция от своя индекс на развиващите се пазари. Тогава някои международни фондове ще трябва да продадат турски акции.

Рьол предупреждава:

„Най-голямата щета за Турция е загубата на доверие.“

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