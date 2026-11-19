Отборът на „Шумен 61“ ще играе срещу втородивизионния „Беласица“ Петрич в предварителния кръг от турнира за купата на България по хандбал. Шуменци ще гостуват в южния град. Победителят се излъчва в един мач.

Това отреди тегленият от българската федерация по хандбал жребий.

13 отбора ще участват в надпреварата при мъжете този сезон.

Останалите двойки са: „Левски“ Левски – „Фрегата“ Бургас, „Осъм“ Ловеч – „Добруджа“ Добрич, „Албатрос“ Бургас – „Спартак“ Варна, „Локомотив“ Варна – НСА София.

В първия кръг ще почиват носителят на купата „Локомотив“ Горна Оряховица и „Пирин-64“ Гоце Делчев и „Чардафон“ Габрово.

Срещите са насрочени за 12 декември.

ШУМ.БГ