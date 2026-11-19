Седем членове на организирана престъпна група са привлечени като обвиняеми за пране на пари, придобити чрез инвестиционни измами през сложни финансови схеми, съобщи на брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева на брифинг. Мащабната полицейска операция беше проведена на 17 ноември на множество адреси в седем области - Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново, като първоначално МВР съобщи за повече от 10 задържани.

По данни на разследващите през банковите сметки на свързани с предполагаемата схема дружества са преминали над 10 милиона евро. Събрани са доказателства за престъпленията на стойност 3,5 милиона евро и затова на този етап такова е обвинението, повдигнато към петима от обвиняемите, на възраст между 34 и 42 години.

Според прокуратурата групата е действала от декември 2024 г. до провеждането на полицейската операция. Сред жертвите на инвестиционните измами има множество чуждестранни граждани. Шестима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда постоянния им арест. На седмия е определена парична гаранция.

Средствата са натрупани през инвестиционни измами на много чужденци, но не само. Парите са превъртени през сметки на две дружества, регистрирани в България. Разследващите обаче смятат, че това е само част от предполагаемата престъпна дейност. Установени са над 10 фирми фантоми, чиито финансови операции продължават да се проверяват. При извършените 60 претърсвания и обиски са иззети документи, електронни устройства, носители на електронни подписи, флаш памети и парични средства в размер на над 600 000 евро. Събрана е и значителна по обем банкова информация.

Схемата е включвала наемане на малоимотни граждани, които срещу суми от порядъка на 200 до 1000 евро, си откривали фиктивни фирми и банкови сметки в няколко държави. Тези хора са били един вид финансови посредници. Сметките обаче са се управлявали чрез онлайн банкиране от участниците в ОПГ-то.

Открити са сметки в Нидерландия, по които постъпват първоначално сумите от инвестиционни измами. Там са влизали парите на чужденци, на които е била обещана висока доходност от инвестиции, обясни наблюдаващият прокурор от окръжната прокуратура Иван Спиров. След това сумите били прехвърляни към сметки на дружества в България, откъдето продължавали към множество други държави, включително Албания, Израел, Испания и Ирландия.

Накрая средствата се връщат като кеш в България или са внасяни по сметки на български дружества с реална стопанска дейност. Легалните фирми са се занимавали предимно с покупка и продажба на инвестиционно злато. Така се прикрива произходът на парите и приходите са представени от законен бизнес, описа схемата магистратът. Установени са и лица, които си предоставят телефонните номера за регистрация на онлайн банкиране. Спиров уточни, че голяма част от подставените лица вече са установени и се разпитват.

Групата няма тартор, а е структурирана на различни нива и всеки е изпълнявал различна роля. Понякога си разменяли ролите и включвали други участници.

Предполага се, че са действали най-малко от 5 години назад във времето, обясниха от Икономическа полиция, а директорът на Областната дирекция на вътрешните работи в Пловдив Васил Костадинов обобщи, че операцията е безпрецедентна по мащаба си. Самото разследване е започнало от една година. В разбиването на престъпната група са участвали над 200 служители на пловдивската дирекция, както и на ГД "Национална полиция", която се е включила след доклад на пловдивските разследващи, че става дума за широкомащабна престъпна дейност на територията на страната и зад граница.

Разследването продължава и обвиненията няма да спрат дотук, стана ясно от коментара на наблюдаващия прокурор.

"Разследваме и данъчни престъпления във връзка с превъртения финансов оборот през сметките на легалните дружества", добави той. Магистратът посочи, че това разследване е много важно, за да запази мястото си страната извън сивия списък, от който излязохме през октомври. "Тази дейност по пране на пари ощетява български и чужди граждани", обобщи прокурорът.

Дир.бг