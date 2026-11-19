Има сериозна вероятност паузите за хидратация, които бяха толкова обсъждани на Мондиал 2026, да останат и за Световното първенство през 2030-а година.

В средата на всяко полувреме по време на шампионата в САЩ, Мексико и Канада играта биваше спирана за около три минути.

Тази мярка беше въведена с логиката да се защити здравето на играчите, но същевременно да се осигурят значителни търговски ползи за телевизионните оператори, по-специално за носителите на права в Съединените щати.

Силните критики от спортната аудитория, както и от някои играчи, не впечатлиха ръководителите на футбола.

The Guardian разкри, че документите на ФИФА за телевизионните права за Световното първенство след четири години включват клауза, която позволява да се излъчват реклами по време на "паузи за хидратация".

Дир.бг