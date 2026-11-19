Преговорите между президентите на Китай, Русия и САЩ Си Цзинпин, Владимир Путин, и Доналд Тръмп приключиха час и половина след началото им, като съвместно изказване пред медиите не се случи. Преди закритата част на срещата всеки от политиците държа кратка реч. Общо откритата част на преговорите продължи около 10 минути.

Тръмп и Путин по-рано потвърдиха, че по време на преговорите ще се обсъжда войната в Украйна. Освен това президентът на САЩ заяви, че няма да допусне Иран да притежава ядрено оръжие. Си Цзинпин подчерта, че Пекин, Москва и Вашингтон трябва да си сътрудничат при решаването на глобалните проблеми и съвместно да защитават мира и стабилността.

Малко след като Путин и Тръмп напуснаха сградата, в която се проведе тристранната среща, Кремъл публикува декларация за резултатите от нея.

Ето пълния текст на декларацията:

Президентът на Руската федерация Владимир Путин, председателят на Китайската народна република Си Цзинпин и президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп проведоха среща в Шънджън на 19 ноември 2026 г. Държавните глави на Русия и САЩ изразиха благодарност към Китай за организирането и провеждането на тази историческа тристранна среща на върха. Държавните глави на трите държави обмениха подробно мнения относно текущата международна обстановка и изразиха ангажираност към поддържането на стратегическата стабилност и международната сигурност.

Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, Русия, Китай и САЩ изразиха ангажираност към реформирането на ООН, за да може организацията да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълнява своята основна мисия в областта на международния мир и сигурност. Трите държави планират да увеличат производството и доставките на нефтопродукти в полза на всички страни. Те потвърдиха важността на стабилните доставки на енергия. Държавните глави на трите държави отбелязват, че принципът на съгласието между държавите и спазването на имунитета на държавните длъжностни лица са от основно значение, и са съгласни, че Международният наказателен съд и други подобни структури не трябва да злоупотребяват с правомощията си. Държавните глави на трите държави потвърдиха, че в ядрена война не може да има победители и че тя никога не бива да бъде започвана. Трите държави ще водят диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие.

В декларацията не беше отделена нито една точка на тема войната в Украйна.

Очакваше се Путин, Тръмп и Си Цзинпин да излязат с общо изявление, но президентът на САЩ вече напусна мястото на преговорите и се качи на самолета.

Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, Путин ще даде пресконференция за резултатите на срещата на върха.

Контактите с Путин и Тръмп бяха положителни и конструктивни, заяви след срещата Си Цзинпин, цитиран от ТАСС. Семената, засети по време на тристранната среща между Русия, Китай и САЩ, непременно ще дадат плод. Страните трябва да спазват консенсуса, постигнат на тристранната среща на върха, подчерта той.

Дир.бг