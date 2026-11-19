Служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен заедно с екипи на „Специализирани оперативни дейности“ при РДПБЗН – Варна и различни институции и специализирани звена отработиха действия при усложнена обстановка, предизвикана от интензивни валежи и реална опасност от наводнение.

Съвместното учение се проведе днес в района река Голяма Камчия и „Омуртагов мост“, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

Сценарият пресъздаде критична хидрологична обстановка след продължителни и интензивни валежи в района на общините Върбица и Велики Преслав. Симулирано беше рязко покачване на нивото на язовир „Тича“ и увеличаване на водното количество в река Голяма Камчия. Ситуацията бе допълнително усложнена от натрупани паднали дървета и растителни отпадъци при „Омуртагов мост“, които създават опасност от запушване на речното корито и повишаване на риска от разлив.

По време на практическото занятие спасителните екипи трябваше да се справят с три основни предизвикателства. Първата задача беше свързана със спасяването на човек, попаднал на почти залят остров в коритото на река Голяма Камчия. Втората операция беше насочена към отстраняване на паднали дървета и растителни отпадъци, които застрашават нормалното преминаване на водата под „Омуртагов мост“. Третата спасителна задача изискваше достигане до човек, намиращ се на скална тераса под стръмен и висок склон. Извеждането му бе осъществено с помощта на специализирани въжени спасителни системи.

„Всички задачи по предварително зададения сценарий бяха изпълнени успешно. Учението даде възможност за реална проверка на готовността и оперативната съвместимост на институциите при извънредни ситуации, свързани с наводнения“, казаха от пресслужбата на ОД на МВР-Шумен.

ШУМ.БГ