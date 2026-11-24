Силният вятър е причинил няколко инцидента в Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Паднала мазилка от жилищен блок е повредила паркиран автомобил Фолксваген на ул. „Цар Освободител“. Сигнал е приет малко преди 17:30 часа вчера.

На ул. „Сакар“ паднало дърво е нанесло щети по два автомобила - Ауди и Сеат, които са били паркирано в близост.

Екип на пожарната е отстранил паднало дърво и на пътя между селата Златар и Суха река, а във Велики Преслав е обезопасена разклатена козирка от метал и пластмаса.

ШУМ.БГ