Баща и двете му деца - на 4 и 10 години - оцеляха по чудо, след като управляваният от 37-годишния мъж лек автомобил се е ударил в спрян без аварийни светлини камион в дясната активна лента на магистрала "Струма". За катастрофата разказа съпругата на шофьора и майка на двете деца Цветелина Георгиева във Фейсбук.

Сблъсъкът е станал в неделя около 21:35 ч. на километър 36 от магистрала "Струма" в района на село Долна Диканя, в посока столицата. Лек автомобил "Фиат" се е ударил в товарен автомобил с ремарке "Скания". Служители на "Пътна полиция" изяснили, че колата се е блъснала в ремаркето на спрелия в дясната активна лента тир. 37-годишният водач на "Фиат"-а и двете му деца на 4 и 10 години са прегледани в МБАЛ "Рахила Ангелова" в Перник, където не са установени травматични увреждания, след което по собствена воля се насочили към столично лечебно заведение. Водачите на двата автомобила са изпробвани за алкохол и наркотични вещества с отрицателни резултати. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

Майката на децата твърди, че шофьорът на тира не е обезопасил превозното средство, въпреки че е спрял в дясната активна лента.

"Искам да споделя тези снимки, колкото и болезнено да е за мен да ги гледам. Правя го с надеждата повече хора да видят какво може да причини безотговорното поведение на пътя. Причината за катастрофата е спрял тежкотоварен автомобил, управляван от мъж, който е оставил камиона, препречвайки цялата дясна лента за движение, без да включи аварийните светлини и без да постави предупредителен триъгълник. Участъкът е бил в пълна тъмнина. Мъжът ми не е успял да види навреме спрелия камион и така за секунди животът на него и на децата ми е бил поставен в смъртна опасност", разказва Георгиева.

Тя допълва, че семейството е имало огромен късмет, тъй като не се е стигнало до верижна катастрофа, а близките ѝ са се разминали без сериозни наранявания.

20-годишна гимнастичка е шофьорката, която се вряза под тир край София и загина

"Искам да попитам този мъж: осъзнава ли какво можеше да се случи? Осъзнава ли, че заради липсата на елементарни предпазни мерки можеше да остави две деца без баща и едно семейство разбито? Моят призив към всички шофьори е: карайте внимателно, спазвайте ограниченията и бъдете отговорни! Но не забравяйте, че дори да шофирате с ниска скорост и с цялото внимание на света, можете да станете жертва на чужда безотговорност. Аварийните светлини и предупредителният триъгълник не са просто формалност - те могат да спасят човешки живот!", написа още жената.

Дир.бг