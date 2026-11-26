Трима българи са арестувани при полицейска операция срещу престъпна мрежа за разпространение на метамфетамин в Северен Лондон.

Униформените са претърсили два адреса, като се предполага, че престъпната група е ръководена от българско семейство, съобщава "Дейли мейл".

Операцията е била осъществена в ранните часове на вторник.

При акцията в първото жилище са задържани трима български граждани, двама мъже и една жена. Те са арестувани по подозрение в притежание на наркотични вещества от клас А с цел разпространение.

По време на претърсването служителите на реда са открили пакет със съмнително съдържание, за което първоначално е имало предположения, че представлява кристален метамфетамин. Иззети са още значителна сума пари в брой, намерена в кутия за обувки, десетки кутии цигари, медикаменти и документи.

Една от жените в жилището се е опитала да изхвърли пакет в тоалетната, но полицейски служител успял да го извади.

При паралелната акция на втория адрес е задържан още един мъж. Там разследващите са открили електрошоково устройство, прикрито като фенерче, меч и съд с течен нитазен, синтетичен опиоид с изключително висока токсичност. Мъжът също е арестуван по подозрение в притежание на наркотици от клас А с цел разпространение, както и на забранени оръжия и боеприпаси.

От полицията подчертават значението на информацията, предоставена от местни жители, за разкриването на подобни престъпни дейности. Все още няма повдигнати повдигнати обвинения срещу задържаните.

Днес.бг