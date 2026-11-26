Киев е подложен на масирана руска атака с балистични ракети тази нощ, обяви в приложението Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс и Укринформ.

На няколко места в града през нощта са отекнали мощни експлозии, добавят двете агенции. Три сгради в Киев, сред които търговски център, са били поразени, уточни Кличко.

Най-малко трима души са ранени, като един от тях е в сериозно състояние, допълни Кличко. Кметът уточни, че поразените сгради са на източния бряг на река Днепър. По една от сградите щетите са значителни. По-късно сутринта украинската информационна агенция УНИАН допълни, че има седем пострадали при ударите.

Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за заплахата от използване на балистични оръжия и бързо засякоха мишени над Киев, пояснява Укринформ.

"Експлозии в столицата. Градът е подложен на балистична атака", написа Кличко, призовавайки жителите на украинската столица да се укрият в бомбоубежища.

По данни на украинския министър на отбраната Евгений Хмара миналия месец руските войски са изстреляли 153 балистични ракети по обекти на украинска територия.

Под атака е бил тази нощ и Харков. Рано тази сутрин беше съобщено, че руските въоръжени сили са атакували града с дронове. Под отломките на многоетажна жилищна сграда може да има хора, съобщи кметът Игор Терехов, предава каналът в "Телеграм" - "Астра".

"Попадение на вражески дрон в многоетажна сграда в Новобаварски район... гори апартамент на 15-ия етаж, има и информация за хора, блокирани под отломките. Засега се знае за трима пострадали", съобщи кметът на Харков, като отбеляза, че под атака е бил и Холодногорски район. Последствията от удара се уточняват.

Ударите с балистични ракети по украинската столица и по Харков идват след атаката с дронове по руското военно летище "Саваслейка". От Москва засега не са потвърдили твърденията на Украйна и на Володимир Зеленски, че са били поразени пет военни самолета - три МиГ 31К и два Су-34.

Дир.бг