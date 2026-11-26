1 051 климатика вече са доставени и монтирани в жилищата на 441 домакинства от община Шумен по програмата за безплатна подмяна на старите печки с нови отоплителни уреди. Данните са към 31 октомври.

Това стана ясно от отговор на кмета Христо Христов на питане на общински съветници от групата „Промяната“.

Подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво се извършва поетапно по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“.

Към същата дата демонтираните и извозени стари печки и други отоплителни уреди са 441 – от домовете на всички домакинства, с които са сключени договори за първия етап на програмата.

Общо 919 домакинства са кандидатствали в първия етап, като 851 от тях са одобрени и са сключили договори. Във втория етап са подадени 452 заявления, от които одобрени са 415. Третият етап все още е отворен за кандидатстване, като до момента са подадени 329 заявления.

От общината посочват, че между демонтажа на стария уред и монтажа на климатиците има технологичен интервал. Според условията на програмата крайният получател трябва да бъде информиран най-малко 10 дни предварително за доставката и монтажа. Графикът се изготвя след сключване на договор с изпълнителите, съобразно договорените количества и броя на домакинствата.

В сесийна зала днес секретарят на Общината Ирина Кьосева уточни, че 10 дни е най-дългият период между демонтаж на стар уред и монтаж на нов климатик. Кьосева бе категорична, че няма жилище, от което са изнесени стари отоплителни уреди и да не са поставени новите.

ШУМ.БГ