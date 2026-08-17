С тържествена церемония и водосвет днес бе открито новото Детско отделение на шуменската Многопрофилна болница за активно лечение.

Събитието уважиха кметът на общината Христо Христов, заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване Светослава Хайнова, председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, зам.-областният управител Севгин Хълми, общински съветници, медици, дарители и спомоществователи.

Водосветът бе отслужен от архиерейския наместник отец Димитър.

„Във време, в което четем и слушаме за закриване на детски отделения в различни части на страната, аз съм горд да кажа, че нашето детско отделение е много добре окомплектовано и много добре работещо. В него работят 5 лекари специалисти по детски болести, 4 млади лекари специализанти, 10 специалисти по здравни грижи и помощен персонал“, каза директорът на МБАЛ д-р Димитър Костов.

Той изказа благодарност на общините, които са подпомогнали финансово ремонта на четвъртия етаж на Хирургическия блок, за да може да се осъществи пребазирането на отделението, като специално отличи дарителите Фикрет Индже от „Алкомет“ АД, Катя Александрова от „Ал и Ко“, „Инер Уил клуб“ – Шумен и Българо-турския дамски клуб.

Ремонтът на Детско отделение струва 756 121 лв. То разполага с 24 болнични стаи с 42 легла, лекарски кабинети, млечни кухни, две манипулационни, стаи за почивка.

ШУМ.БГ