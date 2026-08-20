Американският гард с нигерийски корени Майк Адеунми ще запише втори сезон с екипа на „Шумен“, съобщиха от клуба.

Аденуми бе част от обора, играл в НБЛ през сезон 2022/23. Той изигра 12 мача за представителния тим, записвайки 11.3 точки, 5.2 борби и 2.3 асистенции средно на мач.

След Шумен Аденуми играе в редица клубове по света - Куманово (Сев. Македония), Омниспорт (Мадагаскар), Хангтуа (Индонезия), Латвийски университет (Латвия), а последно е играл за клуб Бейрут (Ливан), допълниха от БК "Шумен'.

ШУМ.БГ