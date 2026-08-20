Американският гард с нигерийски корени Майк Адеунми ще запише втори сезон с екипа на „Шумен“, съобщиха от клуба.
Аденуми бе част от обора, играл в НБЛ през сезон 2022/23. Той изигра 12 мача за представителния тим, записвайки 11.3 точки, 5.2 борби и 2.3 асистенции средно на мач.
След Шумен Аденуми играе в редица клубове по света - Куманово (Сев. Македония), Омниспорт (Мадагаскар), Хангтуа (Индонезия), Латвийски университет (Латвия), а последно е играл за клуб Бейрут (Ливан), допълниха от БК "Шумен'.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Добър български гард. Нямат капацитета да привлекат състезатели от България. Никой не ни зачита.
Ц
Не е до зачитане, не им пука къде ще игратя. Даже тук ще са титуляри, а не резерви в Балкан или Рилски. Но искат по 3-4 хиляди евро заплата, която няма кой да им я даде един нормален отбор... Големи претенции имат, а не са се доказали.