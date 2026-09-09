Кметът на Шумен Христо Христов и заместниците му отправиха апел към Общинския съвет за подкрепа на проекта на бюджета на общината за 2026 г. На пресконференция в пресклуба на БТА те очертаха рисковете при евентуалното му отхвърляне на утрешната сесия.

„Финансовата рамка е разработена като реалистична, балансирана и пряко насочена към подобряването на средата за живот на шуменци, като голяма част от предложенията на политическите групи и гражданите вече са съобразени“, каза кметът Христов.

Той бе категоричен, че по-голямата част от предложенията на политическите сили в местния парламент са били чути от администрацията и са включени в проекта за бюджет. „Най-лошото ще бъде, ако бюджетът стане заложник на политически различия и цели. Този бюджет работи за шуменци“, каза кметът.

Зам.-кметът по финанси Десислава Петрова бе категорична, че Шумен няма законова възможност да премине към т.нар. „удължен бюджет“. При липса на приет финансов план се задейства правилото за разходване на 1/12 част от миналогодишните средства. Това ограничение крие риск от забавяне на плащания за издръжка и услуги, въпреки наличните общински приходи, тъй като те не могат да се харчат без благословията на Общинския съвет. По такъв начин общината би могла да изпадне в състояние на лош платец, макар да разполага с финансов ресурс и за първите седем месеца от годината събираемостта на планираните приходи вече достига близо 70%.

Сериозен риск при евентуално бламиране на бюджета има и за капиталовата програма, която е на стойност 8 143 000 евро и обхваща близо 180 обекта. Без одобрение от местния парламент не могат да се усвоят и целевите 1,9 млн. евро от държавата за инвестиции. Под въпрос ще останат редица планирани инфраструктурни обекти като преасфалтирането на улиците „Проф. Шкодров“, „Катюша“ и „Независимост“, изграждането на нови детски площадки, светофарната уредба на пл. „Кристал“, зала за борба и вдигане на тежести, както и разширението на „синята зона“. Блокирането на финансирането ще спре и ремонтите на ключови мостови съоръжения в селата Кладенец, Чернооково, Илия Блъсково и Велино.

Неприемането на бюджета застрашава непрекъснатостта на дейността на Домашния социален патронаж и нормалното функциониране на общинските предприятия. В бюджета са разчетени и планираните увеличения на възнагражденията на персонала на предприятият с 10% от 1 август, както и осигуряването на необходимото съфинансиране по вече приключили проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

Общата рамка на бюджета без преходните остатъци възлиза на близо 85 млн. евро, а с тях действителният му размер достига 100,514 млн. евро. От тази сума 70% са за държавно делегирани дейности, а 30% за местни.

На пресконференции миналата седмица групата на ГЕРБ в Общинския съвет заяви, че ще гласува против общинския бюджет, а тази на БСП заяви подкрепа. Днес следобед кметът Христо Христов е организирал нова среща, на която е поканил всички групи в местния парламент. Тя ще е закрита за медии.

ШУМ.БГ