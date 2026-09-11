Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че кметове по места възпрепятстват решаването на проблема с незаконното строителство. "На много места местната власт буквално си превишава правата, превишава законите и счита, че може да не уважава закона за устройство на територията, раздава всякакви обекти и да си затваря очите", заяви в парламента Шишков в рамките на парламентарния контрол.

Той даде за пример района на ГКПП "Кулата", където има редица търговски обекти, които са нерегламентирани и същевременно пречат на разширяването на пътя. Органите на ДНСК буквално се борят с местната власт, констатира министърът.

"Буквално трябва да прекършим гръбнака на това незаконно строителство. Буквално войната е в ход", декларира Шишков. Той призна, че също така е вярно, че преди години "държавата даде тон на незаконното строителство и на много места стана съучастник на това незаконно строителство".

По темата за незаконното строителство той отговори на въпрос на "Възраждане", като посочи, че са издадени пет заповеди за премахване на незаконни строежи край Цигов чарк, в местността "Тупавиците".

Шишков съобщи още, вече в отговор на ГЕРБ, че може да се наложи препроектиране за тунела под Шипка, тъй като са променени правилата за проектиране и изграждане на тунели, има нови изисквания. "Не сме забравили за тунела под Шипка. Ясно е, че ще работим активно, но за нас е изключително важно да имаме цялостен проект", каза той и повтори, че няма да се работи нито там, нито другаде по инфраструктурната свързаност на парче. За тунела под Шипка няма да получим европейско финансиране, но такова ще има за обхода при Казанлък, увери Иван Шишков.

"Заради проблема с природен парк "Българка" ЕК няма да ни даде в момента с европейско финансиране да строим тунела под Шипка, но за обхода на Казанлък ще се опитаме да се възползваме от европейското финансиране", заяви строителният министър.

Иван Шишков коментира още, че по никакъв начин в управлението не разглеждат тунела под Шипка като конкурент на трасето през Прохода на Републиката. Цяла България - и Северна и Южна, искат от много отдавна да има свързаност в двете части на страната. Нашето правителство работи активно абсолютно върху всички проходи, каза министърът.

В същото време подчерта, че правителството има нов подход - няма да строи на парче. "А ще проектираме свързано, това е единственият начин, за да има свързаност. Със строителство на малки лотове, които няма да дадат никаква свързаност, няма да постигнем никакъв ефект, а просто ще даваме много пари", категоричен беше министърът на регионалното развитие.

Дир.бг