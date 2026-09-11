Фракцията на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" в Бундестага обяви, че е подала жалба за образуване на наказателно дело срещу канцлера Фридрих Мерц, пишат местните медии. Повод за това е реч на Мерц, в която той заяви, че думата "ремиграция" е нищо друго освен синоним на етническо прочистване въз основа на произход и цвят на кожата. Във фракцията на АзГ това е счетено за клеветническа обида, съобщи парламентарният управител и юридически съветник Щефан Бранднер.

Както заяви Бранднер, думите на Мерц "имат наказателноправно значение" и са "напълно неприемливи". Според политика изказването на канцлера също не е защитено от парламентарен имунитет, тъй като става дума за "клеветнически обиди", насочени "не само срещу всеки отделен член на фракцията на АзГ, но в крайна сметка и политически срещу милиони граждани".

Няколко часа по-рано Бундестагът лиши самия Бранднер от депутатска неприкосновеност, като по този начин отвори пътя за наказателно преследване срещу депутата от АзГ. Делото се отнася до обида.

Терминът "ремиграция" стана известен на широката общественост след разследване на изданието Correctiv през 2024 г. Тогава журналистите разкриха тайна среща на високопоставени политици от АзГ с неонацисти. Те са обсъждали така наречения "Генерален план за ремиграция", според който се е планирало масово депортиране от ФРГ на чужденци - включително германски граждани с мигрантски произход.

"Алтернатива за Германия" не се дистанцира от скандалния термин. По време на предизборната кампания за Бундестага през 2025 г. членовете на партията активно агитираха за "ремиграция". В тази връзка съд в Бавария призна за законно наблюдението на партията АзГ: според съдиите изказванията за "ремиграция" излизат извън рамките на допустимата критика към конституционния ред.

Междувременно депутати от ХДС блокираха обещания от Мерц 1 млрд. евро за опазване на тропическите гори, пише в. "Билд".

Бюджетните експерти на ХДС са се противопоставили на отпускането на 1 млрд. евро, които канцлерът Фридрих Мерц по-рано обеща да насочи към международен фонд за опазване на тропическите гори. Средствата трябваше да бъдат отпускани в продължение на десет години от германския Климатичен и трансформационен фонд.

Един от водещите бюджетни експерти на ХДС, Андреас Матфелд, заяви пред "Билд", че ангажиментът за такава сума не е бил предварително съгласуван с парламента. По думите му, в условията на строги икономии в Германия подобни разходи "са политически трудни за обясняване на населението".

Мерц обеща финансирането през ноември миналата година по време на посещението си в бразилския град Белен, където се провеждаше климатична конференция. Средствата бяха предназначени за международния фонд TFFF, който трябва да подпомага опазването на тропическите гори в Южна Америка, Африка и Индонезия.

Матфелд също така критикува липсата на "ясни условия за отпускане на средствата" и заяви, че ще се бори за пълно блокиране на тази бюджетна позиция по време на парламентарното обсъждане на бюджета.

На фона на случващото се стана известно, че според проучване на института Infratest dimap за телевизионния канал А Ер Де "Алтернатива за Германия" може да спечели изборите в немската провинция Мекленбург-Предна Померания на 20 септември, като получи 38% от гласовете. За една седмица рейтингът на партията там е нараснал с 3 процентни пункта, са установили социолозите. На второ място е ГСДП с 33%. Тройката на лидерите затварят "Левите" с 9%. За консервативната партия ХДС, начело с канцлера Фридрих Мерц, биха гласували едва 7% от избирателите, което не е далеч от критичната 5-процентна граница за влизане в Ландтага.

В други две последни проучвания от Мекленбург-Предна Померания, проведени от институтите INSA и pollytix, АзГ събира 36%, СДПГ - 30-33%, а "Лявата партия" - 11-12%.

На 20 септември ще се проведат избори и за Камарата на депутатите в Берлин. Там последното проучване на Infratest dimap предвещава победа за "Лявата партия" (21%). На второ място е ХДС с 20%, а на трето - АзГ с 18%.

В същото време в една от управляващите партии в Германия нараства опозицията срещу подкрепата за Украйна, пише в. "Велт".

Социалдемократическата партия на Германия (ГСДП) влиза в управляващата коалиция в ФРГ като по-малък партньор на консервативния блок ХДС/ХСС. Както разкрива изданието, сред социалдемократите са се изострили разногласията относно курса спрямо Украйна и Русия на фона на нарастващата популярност на крайнодесните. Според информацията на изданието този въпрос е бил бурно обсъждан на заседанието на фракцията на ГСДП в Бундестага на 7 септември. Според оценката на един от участниците 90% от членовете на фракцията искат да се придържат към досегашния курс на подкрепа за Киев, а около 10% се застъпват за преразглеждане на тази политика.

Един от привържениците на малцинството е депутатът Ралф Щегнер, който отдавна се застъпва за преговори с Русия и е против прекомерното, според него, превъоръжаване. Той вижда връзка между нарастващата популярност на "Алтернатива за Германия" и външнополитическия курс на своята партия.

"Ако харчим милиарди за въоръжение и едновременно с това съкращаваме социалните разходи, това се превръща в енергийна напитка за десните популисти и в отровен коктейл за демократичните партии", казва Щегнер, цитиран от "Велт".

Към малцинството принадлежи и председателката на регионалната организация на ГСДП в провинция Баден-Вюртемберг Изабел Кадемарти. Представителят на ГСДП по външната политика Адис Ахметович е против намаляването на подкрепата за Украйна, но призовава за по-активни дипломатически усилия. Например, за назначаването на специален пратеник по въпросите на Украйна и Русия. "Трябва всеки ден да показваме, че дипломацията е възможна", казва Ахметович.

Дир.бг