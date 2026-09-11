Днес започва турнирът World Athletics Ultimate Championship - лекоатлетическа надпревара, която да привлече отново вниманието към Кралицата на спортовете в година, в която няма Световно първенство или Олимпиада.

От 11 до 13 септември в Будапеща се провежда първото издание. Идеята е да събере на едно място най-добрите атлети в света и да определи своеобразния "шампион на шампионите".

Турнирът е само 3 дни и с компактна телевизионна програма. Участват олимпийски и световни шампиони, както и такива в Диамантената лига. Освен това тук са най-добрите в световната ранглиста.

Голямата новина е наградния фонд - 10 милиона долара, което е рекорд в историята на атлетиката. Победителят във всяка дисциплина получава $150 000, а вместо медали победителите получават трофей.

Основният проблем, който World Athletics се опитва да реши е, че атлетиката губи част от вниманието си в годините без Олимпиада или Световно първенство. 2026 г. е точно такава година. Затова президентът на World Athletics Себастиан Коу вижда турнира като предложение за бъдещето — ако някои от нововъведенията работят, могат впоследствие да бъдат използвани и на Световните първенства.

А ето и част от уникалността на новия турнир:

червеният килим за атлетите;

черен цвят на терена, за да изпъкват състезателите;

повече графики и статистики по телевизията;

интервюта непосредствено след състезанията;

олимпийският шампион в спринта Ноа Лайлс, който е контузен и не участва, ще е водещ;

световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис записа официалната песен на турнира;

в 200 м има ново правило, според което състезателите избират коридорите си спрямо класирането.

Някои атлети харесват идеята, но други питат защо изобщо е нужен още един голям турнир. Например Карстен Вархолм смята, че календарът вече е прекалено натоварен и че ще бъде трудно за зрителите да разберат разликата между между големите надпревари.

Проблематично е и че някои от дисциплините изобщо не са включени, като например 10 хиляди метра, стипълчейз, тласкане на гюле, хвърляне на диск, троен скок и други.

В надпреварата ще има и българско участие. Най-добрият ни атлет Божидар Саръбоюков ще е сред съперниците в дългия скок. В него осемте атлети ще започнат с по два опита. След тях първите шестима в класирането ще направят трети, а само четиримата най-добри ще стигнат до четвъртия и последен опит. Тази надпревара е на 12 септември от 19 часа и ще се излъчи пряко по MAX Sport 2.

Дир.бг