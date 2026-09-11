Регионалната здравна инспекция е изследвала водата от 13 обществени чешми в Шумен. При 9 от тях водата е с отклонения от нормите. При останалите четири тя е годна за пиене.

По всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели отговаря водата от чешмите в парка на пл. „Оборище“, в местност Лъвчето, по пътя за паметник „Създатели на българската държава“ и на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия).

С отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмата до к-с „Кьошковете“, чешмите на ул. „Поройна“ и ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“ в кв. „Дивдядово“, чешмата в местност Бабешкия мост, в кв. „Б. Българанов“, „Огледалната чешма“ на ул. „Г. С. Раковски“, срещу паркинга на пивоварната, чешма №2 по пътя за с. Лозево, чешмата на ул. „Янко Сакъзов“, чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел и чешмата до входа на „Томбул джамия“.

Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене, предупреждават от РЗИ.

Пробите от водата са взети на 8 септември, а резултатите от проведения лабораторен контрол са от 11 септември.

От РЗИ уточняват, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

ШУМ.БГ