Информация за помилването на Огнян Атанасов има на сайта на президентската институция, заявиха от прессекретариата на "Дондуков" 2 във връзка с призива на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото е помилвала наркодилър, наричан "българския Ескобар".

"Огнян Атанасов е пуснат от затвора десет години преди да му изтече присъдата", заяви в специално изявление пред медиите в парламента Василев. Според политика мотивите за помилването не са публични, а указ 119, с който е станало това, не е публикуван в Държавен вестник.

При помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието е вече е било прекъснато за 2 години заради влошеното здравословно състояние на молителя, пишат от прессекретариата на държавния глава в отговор на запитвания на журналисти.

"На сайта на президентската институция в Регистъра на помилваните лица се съдържа общодостъпна информация по случая, без да бъде споменато името на помилваното лице съгласно Закона за защита на личните данни. А в Закона за "Държавен вестник" е записано, че указите за помилване не се публикуват в него - чл. 4, ал. 1, т. 5", информират от "Дондуков" 2.

"Решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини", припомнят от президентството.

И уточняват, че присъдата на молителя е от 2019 г. за деяния, извършени през 1999-2000 г. "Деянията са квалифицирани по чл. 321, ал. 3, т. 1 НК - внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция, и лицето е осъдено на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпял 5 години. Към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието е вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя", се казва в заключение в съобщението от президентския прессекретариат.

Дир.бг