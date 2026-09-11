Кметът на София Васил Терзиев застана с подкрепата си зад Андрей Гюров и заяви, че ще гласува за него на президентския вот. В пост във Фейсбук Терзиев се аргументира защо е заложил на кандидата за държавен глава, когото вече официално подкрепи и "Да, България", а се очаква такова решение да вземе и "Продължаваме промяната". Той обобщава, че за по-малко от три години е успял да работи с пет различни правителства и премиери и е видял как държавната власт може да бъде използвана, за да наказва неудобните и да фаворизира удобните.
"Да се спират пари. Да се бавят проекти. Да се поставят общини в зависимост. Когато някой реши да накаже един кмет или да подчини един град, сметката не я плаща кметът. Плащат я хората", обобщава кметът.
И посочва, че е видял и друг начин на работа по време на служебното правителство на Гюров.
"Като министър-председател Андрей Гюров не делеше местната власт на свои и чужди. Не използваше инструментите на държавата нито за наказание, нито за награда. Отнасяше се към кметовете като към избрани представители на гражданите, а не като към политически врагове или подчинени", допълва още Терзиев.
Според кмета на столицата това трябва да бъде нормата в политиката, независимо от политическите предпочитания.
"Андрей Гюров имаше властта да избира страни - избра по-трудното и сравнително рядко за нашите ширини. Избра да бъде държавник. С това спечели моето уважение и глас", призна Терзиев.
Той посочи, че затова тези президентски избори са много по-големи от избора между двама кандидати - "те са избор за модел на управление".
По думите му въпросът е къде в Европа искаме да бъде България и посочва, че той лично не иска да види България "в периферията, обърната назад към политически и геополитически модели от миналото, в които властта се концентрира, институциите се подчиняват, и свободните медии са проблем".
"Не искам България на вечните мрежи на влияние. Не искам България на старите модели и на хора, зад чиито професионални и политически биографии седи трайно срастване с държавната власт и преразпределението на публичен ресурс от данъкоплатците", продължава още Терзиев.
"Аз искам София и България в сърцето на Европа. Работеща демокрация със свободни хора, независими институции, модерна икономика и ясното съзнание къде принадлежи. Искам модерна България - хора, които разчитат на знанията, труда и способностите си, поемат риск и отговорност, създават стойност и сами градят професионалния си път", коментира кметът.
На финала на позицията си, под която публикува снимка на Гюров и Кандев от учредяването на инициативния комитет, Терзиев приканва избирателите да не остават вкъщи, защото, ако не гласуват, после излиза прекалено скъпо.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Петроханци от всички краища обединявайте се под знамето на гюров в който се е вселил духа на лама иво
Анонимен
Няма да ви мине евтината пропаганда, всички трябва да гласуват за Гюров иначе няма оправия. Видяхме ги прогресивните.