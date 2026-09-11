Кметът на София Васил Терзиев застана с подкрепата си зад Андрей Гюров и заяви, че ще гласува за него на президентския вот. В пост във Фейсбук Терзиев се аргументира защо е заложил на кандидата за държавен глава, когото вече официално подкрепи и "Да, България", а се очаква такова решение да вземе и "Продължаваме промяната". Той обобщава, че за по-малко от три години е успял да работи с пет различни правителства и премиери и е видял как държавната власт може да бъде използвана, за да наказва неудобните и да фаворизира удобните.

"Да се спират пари. Да се бавят проекти. Да се поставят общини в зависимост. Когато някой реши да накаже един кмет или да подчини един град, сметката не я плаща кметът. Плащат я хората", обобщава кметът.

И посочва, че е видял и друг начин на работа по време на служебното правителство на Гюров.

"Като министър-председател Андрей Гюров не делеше местната власт на свои и чужди. Не използваше инструментите на държавата нито за наказание, нито за награда. Отнасяше се към кметовете като към избрани представители на гражданите, а не като към политически врагове или подчинени", допълва още Терзиев.

Според кмета на столицата това трябва да бъде нормата в политиката, независимо от политическите предпочитания.

"Андрей Гюров имаше властта да избира страни - избра по-трудното и сравнително рядко за нашите ширини. Избра да бъде държавник. С това спечели моето уважение и глас", призна Терзиев.

Той посочи, че затова тези президентски избори са много по-големи от избора между двама кандидати - "те са избор за модел на управление".

По думите му въпросът е къде в Европа искаме да бъде България и посочва, че той лично не иска да види България "в периферията, обърната назад към политически и геополитически модели от миналото, в които властта се концентрира, институциите се подчиняват, и свободните медии са проблем".

"Не искам България на вечните мрежи на влияние. Не искам България на старите модели и на хора, зад чиито професионални и политически биографии седи трайно срастване с държавната власт и преразпределението на публичен ресурс от данъкоплатците", продължава още Терзиев.

"Аз искам София и България в сърцето на Европа. Работеща демокрация със свободни хора, независими институции, модерна икономика и ясното съзнание къде принадлежи. Искам модерна България - хора, които разчитат на знанията, труда и способностите си, поемат риск и отговорност, създават стойност и сами градят професионалния си път", коментира кметът.

На финала на позицията си, под която публикува снимка на Гюров и Кандев от учредяването на инициативния комитет, Терзиев приканва избирателите да не остават вкъщи, защото, ако не гласуват, после излиза прекалено скъпо.

Дир.бг