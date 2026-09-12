Пожар с последвала серия от взривове избухнаха в склад за боеприпаси на оръжейния завод "ЕМКО" около полунощ в района на село Горни Върпища, между Трявна и Царева ливада, съобщи областният управител на Габрово Кристина Сидорова пред БТА. Няма жертви. Сидорова замина към мястото заедно с директора на ОД на МВР Илиян Иванов и с директора на регионалната пожарна Пламен Генчев. Няма опасност за населението.

Информацията за поредния инцидент в обект на оръжейната фирма на Емилиян Гебрев беше официално потвърдена от Славчо Димиев, който е един от директорите на компанията, пред Нова телевизия. В засегнатия обект са се възпламенили боеприпаси. Жители в близост са чули и поредица от експлозии.

За щастие, складовите помещения са били необитаеми и няма пострадали хора. Имало е само двама охранители, които своевременно напуснали терена. Активирана е и системата BG-Alert по нареждане на областния управител на Габрово. От Община Дряново съобщиха, че е затворен пътят Габрово - Царева ливада. Селото, където избухна пожарът в оръжейния склад, се намира на около 4-5 километра от Царева ливада.

"Пожарът, който се вижда от Велико Търново, е избухнал около 23:20ч. в склад на военен завод, който се намира между Трявна и Царева ливада", потвърди и кметът на Велико Търново Даниел Панов в социалната мрежа.

По думите му кметовете на с. Шемшево, с. Буковец и с. Пушево са обходили районите около населените места. На територията на община Велико Търново няма огнища.

Районът е проверен и от пожарната. Поддържам постоянен контакт с двете съседни общини Трявна и Дряново, с кметовете на населените места, както и с пожарната. Моля, без паника", призова председателят на Националното сдружение на общините в Република България.

Пожарът се вижда от Търново, от Габрово и чак от Дряновско, твърдят очевидци в групата "За Габрово" във Фейсбук.

На място са изпратени три екипа на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Най-близкото населено място се намира на повече от километър от склада, уточниха по-рано тази вечер от МВР.

Районът е напълно отцепен от екипите на полицията и пожарната с цел гарантиране на безопасността на местното население. Поради риска от продължаващи детонации, теренът ще бъде обследван с дрон, за да се установи точният мащаб на щетите и да се прецени кога екипите могат безопасно да пристъпят към пълно ликвидиране на огъня.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов ще бъдат на мястото на инцидента в събота предиобед, за да проверят създадената организация и предприетите действия за овладяване на ситуацията и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

Това е вторият пожар с взрив в обект на военния завод "ЕМКО" в разстояние само на месец, вече на територията на община Дряново. Предишният случай беше в производствена база на компанията край село Белица, община Трявна, на 10 август, а само преди дни с разследването се зае ДАНС.

По повод последния инцидент от тази вечер в дряновските групи във "Фейсбук" хората изказват подозрение, че става въпрос за саботажи, а някои се шегуват, че взривовете са дело на "руснаците", които тренирали при частните инструктори край Габрово.

Дир.бг