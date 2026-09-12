Фиорентина сложи край на кошмарния старт на сезона и след трите поредни загуби, при които "виолетовите" бяха отбелязали само един гол, тимът най-сетне спечели. Това стана факт с победа с 4:2 като гост на Венеция, отбелязала завръщането на Паоло Ваноли на треньорския пост на клуба от Флоренция.

54-годишният италиански наставник бе уволнен от Виола в началото на юни, но само няколко месеца по-късно бе върнат, за да спасява положението. И поне в първия мач това сработи.

Старият нов треньор изведе Фиорентина до първа победа за сезона в Серия "А". Но колкото и да е имало ефект от назначението му, на терена големият герой за отбора бе Франко Мастантуоно, който заби хеттрик.

На 19 години и 28 дни той стана най-младият играч на клуба, който вкарва повече от веднъж в мач от Серия "А". Тийнейджърът изравни в 29-ата минута, след като Акор Адамс бе извел домакините напред, а още в 30-ата добави втори гол и осъществи обрат за своите.

Матео Пелегрино направи 3:1 в 66-ата минута, а Мастантуоно оформи хеттрика си в 84-ата, сле дкеото Антоан Ено намали до финалното 4:2.

Фиорентина има 3 точки, с които е на петнадесета позиция, докато Венеция е на последното двадесето място с 4 загуби в 4 мача и без актив.

Дир.бг