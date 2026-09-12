Американците отбелязаха 25-ата годишнина от терористичните атаки на 11 септември 2001 г., при които бяха убити близо 3000 души, предаде Ройтерс. Възпоменателните церемонии в Ню Йорк, Вашингтон и Пенсилвания са посветени както на жертвите, така и на дългосрочните последици от атентатите за американското общество и външната политика на САЩ.

В Ню Йорк близки на жертвите се присъединиха към вицепрезидента Джей Ди Ванс и четирима бивши американски президенти на церемония на мястото на Световния търговски център. Точно в 08:46 часа местно време (15:46 часа българско време - бел.ред.) бе запазена минута мълчание. Това е часът, в който самолетът на "Америкън Еърлайнс" се врязва в северната кула на Световния търговски център. Близки на жертвите прочетоха имената на всички 2977 души, убити при атаките, както и на шестимата убити при атентата срещу Световния търговски център през 1993 година.

За първи път в рамките на церемонията бе предвидена и отделна минута мълчание в памет на хилядите хора, починали през следващите години от заболявания, свързани с токсичния прах, разпространил се след разрушаването на кулите близнаци.

В Арлингтън, щата Вирджиния, висши военни ръководители участват в церемония пред Пентагона, където при атаката бяха убити 184 души. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да произнесе реч на церемонията по повод на годишнината от атентатите.

Това е втората поредна година, в която Тръмп отбелязва този ден в Пентагона. Той е родом от Ню Йорк и за последен път присъства на церемонията там през 2024 г., посочва Асошиейтед прес.

В Шанксвил, Пенсилвания, бе почетена паметта на жертвите от самолета на "Юнайтед Еърлайнс", който се разбива там, след като пътници се опитват да попречат на похитителите да достигнат целта си във Вашингтон.

Атаките от 11 септември поставиха началото на продължилата години наред американска "война срещу тероризма", доведоха до създаването на Министерството на вътрешната сигурност и станаха повод за военните операции на САЩ в Афганистан и Ирак, припомня Ройтерс. Те промениха и отношението на американците към сигурността, като същевременно засилиха предразсъдъците и престъпленията от омраза срещу мюсюлмани и имигрантите от ислямски страни.

Последиците от атаките продължават да засягат и спасителите, работили на мястото на разрушените кули. Противопожарната служба на Ню Йорк губи 343 свои служители на 11 септември, а над 600 други пожарникари, включително пенсионирани, са починали впоследствие от заболявания, свързани с атентатите. Само през тази година са починали 26 души, сочат данни на службата.

Дир.бг