Отборът на Словения се наложи над Словакия с 3:0 (31:29, 25:15, 25:18) в мач от Група "А" на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в италианския град Модена.

Това беше първи успех на словенците в групата, в която е един от фаворитите, редом до домакините от Италия и Чехия. Словения имаше проблем в първия гейм, който спечели след изключителна борба с 31:29, като тимът четири пъти спаси геймбол на противника. Ник Муянович бе лидер на Словения с 14 точки, бившият състезател на Левски София Юлиус Фиркал бе най-добър за Словакия с 12 точки.

В мач от същата група тимът на Чехия надигра Гърция с 3:1 (25:21, 25:17, 23:25, 25:23), а главен съдия на срещата бе българинът Атанас Върбанов. Марек Сотола поведе Чехия към успеха с 18 точки, Александрос Раптис бе лидер за гърците с 16.

Сърбия надигра Естония с 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22) в мач от Група "С", която се играе във финландския град Тампере. Дражен Лубарич от Сърбия бе най-резултатен в мача с 20 точки. Мерт Тамеару от Естония бе най-сериозният му опонент с 18 точки.

В мач от същата група Белгия се наложи над Нидерландия с 3:1 (25:14, 18:25, 25:17, 25:14). Сам Деру отбеляза 19 точки за белгийците, а Фере Регерс - 18, но над всички бе Силвестер Майс от Нидерландия с 25.

В мач от Група "D", която се играе в румънския град Клуж-Напока, Германия постигна втора поредна победа, като надигра Латвия с 3:0 (25:20, 25:20, 25:16). Антон Бреме от Германия бе най-резултатен с 11 точки, Сристапс Смитс от Латвия отбеляза 9.

Домакините от Румъния победиха Швейцария с 3:1 (25:21, 25:23, 13:25, 25:20). Александру Рата поведе румънците към успеха с 16 точки, Ларс Миге реализира 13 за швейцарците.

Дир.бг