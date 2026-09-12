Американският президент Доналд Тръмп днес се очаква да пристигне в Ирландия на двудневна визита, съчетаваща дипломация и голф, предадоха световните агенции.

Най-малко 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност са мобилизирани за посещението, определяно като една от най-мащабните операции по сигурността, провеждани някога в Ирландия.

Противници на Доналд Тръмп планират демонстрация в Дъблин, където американският президент трябва да проведе отделни срещи с ирландския премиер Михол Мартин и президента Катрин Конъли, чиято длъжност е предимно церемониална.

След това американският лидер ще се отправи към своя хотелски и голф комплекс в Дунбег, на западното крайбрежие, където се провежда турнир по голф.

"По същество той идва да посети голф комплекса, който притежава, с отбиване в Дъблин за протоколна визита", заяви пред Франс прес Даниел Гири, професор по американска история в "Тринити колидж" в Дъблин.

80-годишният милиардер открито популяризира голф бизнеса на семейната си холдингова компания, откакто се завърна в Белия дом за втория си мандат през януари 2025 г.

"Той със сигурност изпраща посланието, че проявява голяма страст към бизнеса на собственото си семейство", смята Ричард Пейнтър, професор по право в Университета на Минесота.

Според университетския преподавател, експерт по етика в управлението, моментът на посещението не е особено подходящ:

"Няма да е от полза за Републиканската партия на междинните избори в САЩ, ако президентът обикаля собствените си голф игрища и ги рекламира пред най-богатите хора, докато други едва свързват двата края", заяви той

Доналд Тръмп вече беше демонстрирал подобно смесване на държавни и лични интереси през лятото на 2025 г., когато прие британския премиер Киър Стармър и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своя комплекс "Търнбъри" в Шотландия.

Присъствието на Тръмп в Дунбег, изолиран крайбрежен обект в графство Клеър, закупен от организацията на семейство Тръмп през 2014 г., допълнително усложнява мерките за сигурност.

Около 40 000 зрители се очаква да посетят мястото през уикенда. Звездата на турнира по голф е Рори Макилрой, шесткратен победител в големи турнири и в момента вторият най-добър голфър в света.

Северноирландският голфър, който вече е играл с Доналд Тръмп, заяви тази седмица, че присъствието на американския лидер ще направи турнира "различен".

"Но ние сме тук, за да играем голф турнир, игрището е добро и трябва да останем концентрирани и да играем", каза той.

Американският президент може да реши и лично да връчи трофея на победителя в неделя вечерта.

По време на срещата си с Михол Мартин по-късно днес в Дъблин се очаква Тръмп да засегне темата за Близкия изток, по-специално войната, водена от САЩ и Израел срещу Иран, както и темите за американските мита върху европейските фармацевтични продукти и за имиграцията.

Позициите на ирландското правителство се разминават с тези на администрацията на Тръмп по няколко въпроса, особено по палестинския въпрос, по който Дъблин е един от най-активните поддръжници в Европа.

Ирландия беше една от първите държави, наложили санкции върху търговията с израелските селища на Западния бряг. Франция, Великобритания и Канада обявиха подобни санкции тази седмица.

Друг важен момент е срещата с Катрин Конъли. Като фигура от левицата, критично настроена към НАТО, ирландският президент в миналото открито е критикувала американския лидер.

"Тя протестираше срещу последното му посещение през 2019 г. и нейните привърженици очакват от нея определен жест. Но тя също така знае, че не трябва да прави или каже нещо, което би могло да навреди на отношенията" между двете държави, отбелязва Юън О'Мали, политолог от Дъблинския градски университет, който прогнозира "кратка и учтива" среща между двамата президенти.

Междувременно сметката за Дъблин заради визитата на Тръмп вероятно ще бъде солена. Ирландските медии оценяват разходите за мерките за сигурност по време на цялото посещение на Тръмп на около 20 милиона евро.

Дир.бг